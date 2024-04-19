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Emekliye destek paketi

‘Emekliler Yılı’ kapsamında hayata geçirilecek yeni destekler 15-20 gün içerisinde duyurulacak. En düşük emekli aylığını alanlara kira, doğal gaz ve gıda gibi alanlarda destekler planlanıyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Emekliye destek paketi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettiği 2024'te emeklilere yönelik atılacak adımlar maaş, promosyon ve ikramiye artışlarıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilerin refahını artıracak destekler de uygulamaya konulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu destekleri içeren paketin 15-20 gün içinde yani Mayıs ayı başında özel bir lansmanla açıklanacağını söyledi. Birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşu ile hazırlanan protokoller üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konularda belli bir noktaya geldiklerini söyleyen Işıkhan, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız" dedi.

EMEKLİ KART İLE ALIŞVERİŞ
Bu kapsamda maaşı 10 bin lira olan ve başka bir geliri bulunmayan emeklilere kira, doğal gaz/odun kömür, elektrik ve gıda gibi alanlarda destekler planlanıyor. Burada bölgesel farklılıkların da dikkate alınacağı, örneğin büyük şehirlerde yaşayanlara kira, diğer illerdekilere ısınma destekleri verilebileceği belirtiliyor. Düşük gelirli emeklilere başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da destekler planlanıyor. Bu kapsamda emeklilere özel bir kart verilmesi, bu kartların anlaşmalı marketlerde kullanılması gündemde. Bu yıl emeklilere özel indirim kampanyaları yapılması da planlanıyor.

İNDİRİMLER DE GELECEK
Emeklilerin ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmesi için zincir marketlerde, giyim mağazalarında, PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, PTT Kargo'da özel indirimler yapılması düşünülüyor. Şehirler arası seyahatlerin indirimli yapılabilmesi, emeklilerin kültür turlarıyla Türkiye'yi gezmesini sağlayacak adımlar atılması da bekleniyor.

İLETİŞİM DESTEĞİ
Emeklilerin sinema ve tiyatrolarda yapılacak indirim ve kampanyalarla kültür ve sanat etkinliklerini yakından takip edebilmesi sağlanırken, GSM operatörleriyle yapılacak iş birlikleri kapsamında iletişim alanında da destek sunulması söz konusu olabilecek.

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