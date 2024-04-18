Yıldızlar kendini aştı

Galatasaray kadrosundaki birçok oyuncu ya kariyer maç rekorunu kırdı ya da kırmak üzere. Bu sezon 49 maça çıkan Barış Alper kariyerinde bir sezonda en fazla 36 maça çıkmıştı.

Bu sezon 43 maçta forma giyen Kaan Ayhan ise en fazla 34 karşılaşmada oynamıştı. Bu sezon 40 maça çıkan Brezilyalı Tete ise daha önce 36 mücadelede sahaya çıkmıştı. Aslan'da Abdülkerim 1 maç, Muslera 2 maç, Kerem Demirbay 3 maç, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu da 4 maç daha oynamaları durumunda kariyerlerinin en fazla maça çıktıkları sezonu geride bırakacak.