Wilma nereye Manolya oraya

Wilma Elles geçtiğimiz gün İzmir'de bir gelinlik defilesine katıldı. Defile sonrası basın mensuplarının bir araya gelen Elles, iki çocuğunun babası eski eşi Kerem Göğüş ile olan nafaka davaları hakkında, "Şu an mutlu bir evliliğim var. Artık geriye bakmıyorum. Ben tamamen yaşamayı seven bir insanım... Zaten kötü duyguları asla beslemiyorum. Hayatımdan kötü bir şey geçtiyse onu hemen unutuyorum. Hemen yeni bir sayfa açıyorum. Bu da benim güzellik sırrım genç kalma sırrım" dedi.

ÜLKE ÜLKE GEZİYOR

Şu sıralar Mehmet Şah Çelik ile mutlu bir evliliği olan Elles, 5 Ekim'de kızı Tiara Manolya'yı kucağına almıştı. Yurtdışı iş gezilerinde kızı Tiara Manolya'yı da yanında götüren Elles, 6 aylık kızının 3 ayrı kıtada 8 ülke gezdiğini açıkladı.