Tatili güvenceye alın

Yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil sezonu da açılmış oldu. Milyonlarca vatandaş bu dönemde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında seyahate çıkacak. Son 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de yaklaşık 20 milyon vatandaş yollara çıkmıştı. Seyahatler sırasında gerek kazalar, gerekse sağlıkla ilgili istenmeyen durumlar, seyahat sağlık sigortasını bir gereklilik haline getiriyor. Seyahat sağlık sigortası tatil esnasında oluşabilecek hastalık durumlarında sağlık hizmeti almayı garanti altına alıyor. Sadece sağlık hizmetleriyle sınırlı olmayan seyahat sağlık sigortası bagaj kaybı, seyahat iptali gibi durumlarda da hasar masraflarını karşılıyor.

VİZE SIRASINDA ŞART

Sadece yurt içi değil yurt dışı seyahatlerde de sağlık sigortası vatandaşlara güvence sağlıyor. Bazı ülkeler vize işlemleri sırasında bu sigortayı zorunlu tutuyor. Seyahat sağlık sigortasının poliçe fiyatını ise seyahatin amacı, destinasyon ve poliçenin sunduğu teminatlar gibi faktörler belirliyor. Bu sigorta ile yurt dışında karşılaşılacak sağlık sorunları güvenceye alınmış oluyor.