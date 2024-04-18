Adama Traore iddiası

Beşiktaş yönetiminin, Kadın Basketbol takımının London Lions maçı için gittiği İngiltere'de Fulham kulübünün yetkilileri ile Adama Traore hakkında bir görüşme yaptıkları öne sürüldü. Sezon başında Wolverhampton'dan kadroya katılan ancak geçirdiği 2 büyük sakatlık yüzünden sadece 13 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asistle oynayabilen İspanyol kanat oyuncusunun sezon sonunda Fulham'dan ayrılabileceği ifade ediliyor. Yönetimin Traore'yi, Cezayirli Rachid Ghezzal'ın yerine düşündüğü de gelen haberler arasında.

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