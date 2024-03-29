Leipzig’in yıldızı Eljif Elmas açıklamalarda bulundu: İnşallah Fener şampiyon olur

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, Leipzig'in yıldızı Eljif Elmas açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yakından takip ettiğini belirten Makedon oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dişe diş bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Bence bu mücadele sonuna kadar devam eder. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur" dedi. Eljf Elmas, Arda Güler hakkında ise, "İyi tekniği ve futbol vizyonu var. Bence biraz kendisini fiziksel olarak geliştirmesi lazım. Onu da Real Madrid'de yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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