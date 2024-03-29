Dünyanın gözü, Türkiye’deki yerel seçimlerde! Murat Kurum avantajlı

Türkiye'deki yerel seçimlere dünya da odaklandı. Uluslararası medya kuruluşları kapsamlı analizlerle süreci okurlarına aktarmaya başladı.



BBC: İstanbul'da doğan Erdoğan, başabaş giden bu seçimde megakenti geri istiyor. İBB Başkanı İmamoğlu, 2019'da altı partili koalisyonun desteğiyle kazandı. Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü. Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin kendi adayları var. Murat Kurum avantajlı.



ÜLKENİN DİNAMOSU

BLOOMBERG: Erdoğan 5 yıl önceki İstanbul yenilgisinin intikamını almaya ve ülkenin ekonomik dinamosunun kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalışıyor.



GUARDIAN: Muhalefetin bölünmesi krize neden oldu. İmamoğlu, hepsini birleştirmeye çalışsa da tam başarı sağlayamadı. Anketlerde yüzde 40 bandında...



THE ECONOMİST: Erdoğan ve AK Parti'nin ülkenin çoğu yerinde galip geleceği ön görülüyor. Bir trilyon dolarlık ekonomisinin lokomotifi İstanbul'da yarış ise son ana kadar sürebilir.



ASSOCIATED PRESS (AP): Seçmenler Boğaz'ın gardiyanı İstanbul'un tarihinde yeni bir sayfa açıyor. AK Parti, 5 yıl sonra İstanbul'u almak için adımlar atıyor.



KURUM: İSTANBUL'UN KAYBOLAN 5 YILI VAR

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, aHaber'de önemli mesajlar verdi: 1.7 puan öndeyiz. 31 Mart akşamı Saraçhane'de olacağız. İstanbul'un kaybolan 5 yılı var. İhtiyaç sahibi emeklilere 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. Yarısı Bizden ile 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL kira desteği olacak. İlk yıl 50 bin araçlık otoparkın yapımına başlayacağız. Bir yılda 100 kreş açacağız. Öğrencilere 10 bin lira eğitim desteği vereceğiz.

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