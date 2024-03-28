Ronaldo’nun yeni oyuncağı

Milli takımda görev almak için Portekiz'e gelen Cristiano Ronaldo pahalı oyuncaklar serisine bir yenisini daha ekledi. 39 yaşındaki yıldız, yaklaşık 2.5 milyon Euro değerindeki değerindeki kırmızı Ferrari Daytona SP3'ü sürerken görüldü.

Otomobil, 840 beygir gücü ve 697 Nm tork üretiyor ve maksimum 340 km/saat hıza ulaşıyor. Araç 0'dan 100 km/saat hıza 2,85 saniyede çıkabiliyor. Ferrari Daytona SP3, yalnızca 599 adet piyasaya sürüldü. Bu da onu çok özel bir sürüm haline getiriyor. Bu arada Ronaldo'lu Portekiz salı günü Slovenya'ya 2-0 mağlup olmuştu.