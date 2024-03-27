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Arsa yatırımı yaparken dikkat!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Arsa yatırımı yaparken dikkat!

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Konut satışlarının düşmesi yatırımcıları arsalara yönlendirdi. İmar izni olmayan ya da tarla niteliğindeki araziler yüksek fiyatla satılabiliyor. Bu konuda uzmanlar da vatandaşları uyararak araştırmadan arsa almamalarını istiyor.

Dr. Gayrimenkul kurucusu Uğur Balkan Metel, "Arsa Check-up sistemimizle yatırım yapmak isteyen kişilerin, yanlış karar vermelerinin veya kandırılmalarının önüne geçiyoruz, milyonlarca liralık zarardan koruyoruz" dedi. Bu sistemle tapuda arsa vasfında görünen fakat SIT alanı veya farklı birçok riski bulunan arsaların akıbetlerini tespit ettiklerini aktaran Metel, "İnşa izni olmayan bir arsayı bölgedeki emsalleri ile kıyaslamanın mümkün olmayacağını belirtti.

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