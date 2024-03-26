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Victor Nelsson: Öncelikli hedefim Galatasaray

Victor Nelsson, “Napoli söylentileri var ama ben Galatasaray’a konsantreyim. Kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Onda odaklanacağım” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Victor Nelsson: Öncelikli hedefim Galatasaray

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Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, Napoli'ye transfer ihtimali ve hedeflerini anlattı. Nelsson, "Galatasaray'da yedek kaldığım, sinir bozucu bir süreç oldu. Ama şimdi 11'de ve mutluyum" dedi.

Transfer iddiaları için, "Mümkün olduğunca Galatasaray'a odaklanmaya çalışıyorum. İster milli takım, ister takımım olsun bunlar önceliğim. Geleceğin ne getireceğini elbette bilemem. Şu anda mutluyum" diyen Nelsson, hedefleri hakkında, "Milli Takım kampından döndükten sonra kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var" dedi. Nelsson, Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki olaylar için ise "Hoş değildi. Ama bunlardan etkilenmedim" yorumu yaptı.

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