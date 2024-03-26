Rafa Silva’ya teklif yapan Galatasaray çok ciddi rakiplerle karşı karşıya geldi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'da oynayan Rafa Silva'yı gündemine aldı. Ancak Aslan'a 30 yaşındaki yıldızın transferinde güçlü rakipler çıkmış durumda.

AVRUPA PEŞİNE DÜŞTÜ

Forvet arkası, sağ kanat ve sol kanatta oynayabilen Rafa Silva'ya Almanya'dan Bayer Leverkusen, İtalya'dan Milan ile Inter'in yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere'den de Wolverhampton'un talip olduğu belirtildi. Galatasaray, hem uluslararası alandaki prestijini pekiştirecek hem hücum hattını güçlendirecek Silva'nın transferinde elini çabuk tutmak istiyor. Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

32 GOLE KATKI SAĞLADI

Dries Mertens'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma ihtimaline karşılık gündeme alınan Rafa Silva, bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 18 gol atarken, 14 de asist kaydetti. 32 gole katkı sunan yıldız isim, ligde ise 12 gol, 11 asistle oynuyor. Daha önce profesyonel kariyerinde Braga, Feriense ve Alverca takımlarının başarısı için de ter döken Rafa Silva'ya 18 milyon Euro güncel değer biçiliyor. Yıldız isim, 2019 yılında 30 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Portekizli oyuncu, A Milli Takım seviyesinde de 25 maça çıktı ancak skora katkı sağlayamadı.

SILVA'NIN SICAK BAKTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

CNN Portekiz'in yorumcularından Bruno Andrade, Rafa Sİlva'nın Cimbom'a transfer ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi. Andrade, "Proje nedeniyle Rafa Silva'nın Galatasaray'a gitmeye çok sıcak baktığını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.