Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ödemeler ne zaman?

Tüm emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ilki haftaya ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme takviminin detaylarını duyurdu. Buna göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak. Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise aylıklarıyla birlikte aynı günde olmak üzere 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.



YÜZDE 50 ZAMLI YATIRILACAK

İkramiye ödemeleri yüzde 50 zamlı olarak yapılacak. Emekliler 3 bin lira alırken, dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek. Vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan kişiye bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye yatırılacak.

İKİ AYLIK ALINIYORSA

2 aylık birden alanlara ise hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılacak. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödenecek. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da emekliliğinden dolayı 3 bin lira verilecek.



EMEKLİYE ÖZEL İNDİRİMLER GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekliler Yılı kapsamında pek çok çalışmayı hayata geçireceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız."



SSK

Maaş ödeme günü 17 ve 18 olanlara: 2 Nisan

19, 20, 21 ve 22 olanlara: 3 Nisan

23, 24, 25 ve 26 olanlara: 4 Nisan



BAĞ-KUR

Tamamına 5 Nisan'da



EMEKLİ SANDIĞI

Maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan

3, 4 ve 5'i olanlara 3-5 Nisan



KİM, NE KADAR ALACAK?

Emekli: 3.000 TL

% 75 ölüm aylığı: 2.250 TL

% 50 ölüm aylığı: 1.500 TL

% 25 ölüm aylığı: 750 TL

İki aylık alanlar: En yüksek ödeme yapılacak dosya üzerinden hesaplanan tutar

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