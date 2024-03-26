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10 yılın en düşük işsizliği %9.4! İstihdam tarihi zirvede

İşsizlik oranı 2023’te yüzde 9.4 ile 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam da 880 bin kişi artarak 31.6 milyona ulaştı, rekor kırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
10 yılın en düşük işsizliği %9.4! İstihdam tarihi zirvede

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Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te istihdamda rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, işsizlik oranı 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9.4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İşsizlik oranı 2013'te yüzde 8.9 seviyesindeydi. İşsiz sayısı 2023'te bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. Böylece işsiz sayısı 2014'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

İSTİHDAM TARİHİ ZİRVEDE
İstihdam edilenlerin sayısı da 2023'te bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son 1 yılda erkek istihdamı 468 bin kişi, kadın istihdamı ise 411 bin kişi arttı. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2023'te bir önceki yıla göre 2 puan azalarak yüzde 17.4 oldu. 2023'te istihdam oranı 0.8 puan artışla yüzde 48.3 ile zirveye çıktı.

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNDE
Geçen yıl 4 milyon 695 bin kişi tarım, 6 milyon 711 bin kişi sanayi, 1 milyon 997 bin kişi inşaat, 18 milyon 230 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 171 bin azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin kişi arttı.

9 YIL SONRA TEK HANE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İşsizlik 9 yıl sonra tek haneye geriledi. Büyüme istihdam ilişkisinin kuvvetlenmesi ve istikrarlı büyüme performansımızın devam etmesiyle birlikte istihdamda artışların sürmesini bekliyoruz.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: İşsizlikte düşüş eğilimi sürmeye devam ediyor. Üretim çarkları dönüyor. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye ekonomisinde 2005'e göre 12 milyon 275 bin kişilik yeni istihdam meydana geldi.

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