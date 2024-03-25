Sevenlerini korkuttu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, dün sabah Beykoz'daki evinde inme geçirerek baygın bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen sanatçı, acil ameliyata alındı. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "Yoğun bakımda, durumu stabil. Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. Entübe olarak yoğun bakıma alındı. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırma yapılmayacak İşlem çok başarılı geçti" dedi.

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