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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 12:52 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 12:52

Kadir İnanır son dakika: Sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hastaneye koştu. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen İnanır'ın yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken oyuncunun doktorundan ve hayat arkadaşı Jülide Kural'dan peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyuncunun son durumunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, İnanır'ın ana damarındaki pıhtının alındığı ve yapılan müdahalenin başarılı olduğu belirtildi. İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...

Sevenlerini korkuttu
Sevenlerini korkuttu
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...

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