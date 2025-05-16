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Memurluk yaş sınırı kaç oldu, değişti mi? Memurluk şartları neler?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de memuriyete ilişkin önemli değişiklikler kaydedildi. Gelişmelerin ardından "Memurluk yaş sınırı kaç oldu, değişti mi?", "Memurluk şartları neler?" soruları merak ediliyor. İşte yeni düzenlemeye ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 17:59
Memurluk yaş sınırı kaç oldu, değişti mi? Memurluk şartları neler?

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Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla memurların çalışma şartlarında ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Memurluk yaş sınırı kaç oldu?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair kanunla devlet memurları kanunundaki yapılan değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Düzenleme neleri kapsıyor?

Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyişi hakkında kanundaki düzenlemeyle, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek. Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek.

Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak ve bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumların görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Yükseköğretim Kalite Kurulunda, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yasada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev yapacak üyelerin herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmalarına yönelik düzenleme de yer alıyor.

Memurluk şartları neler?

Memur olmak isteyen kişilerin taşıması gereken bazı temel şartlar kanunla belirlenmiştir.

Bu şartların dışında kalan adaylar, KPSS puanı alsalar dahi başvurularında elenir.

Genel şartlar:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. 18 yaşını doldurmuş olmak
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  4. Adli sicil kaydının temiz olması
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması
  6. Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık problemi olmamak

Özel şartlar:

  1. Eğitim durumu (ortaöğretim, ön lisans, lisans)
  2. Belirli KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak
  3. Bazı kadrolar için ilgili sertifika ya da yabancı dil belgesi
  4. Kurumun istediği özel niteliklerin sağlanması
  5. Örneğin zabıta, infaz koruma memuru veya polis olmak isteyen adaylarda boy-kilo ölçütü, yaş sınırlaması gibi ek kriterler aranabilir.
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