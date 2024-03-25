Gabar 40 bin varile çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da halen günlük 37 bin varil petrol ürettiklerini belirterek, "Ramazan sonunda burada 40 bin varile çıkacağız. Hedefimiz, bu yılın sonunda 100 bin varil" ifadesini kullandı. Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz üretimine ilişkin de Bayraktar, "Şu anda günde 3.7 milyon metreküp üretiyoruz ve evlerimizde bu gazı kullanmaya başladık. Bu daha başlangıç. Bu yıl yeni aramalarla, yeni kuyularla, yeni müjdelerle sizi buluşturabiliriz" ifadesini kullandı. Akkuyu'da 30 bin kişinin çalıştığını, ilk reaktörü bu sene devreye almak istediklerini kaydeden Bakan Bayraktar, Türkiye'nin en kısa zamanda yenilenebilir, yerli kaynaklar ve nükleeri kullanarak enerji üreten bir ülke haline geleceğinin altını çizdi.

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