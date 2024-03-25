Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde CHP'li İBB yönetimine yüklendi. İstanbul'un 5 yılının kayıp olduğunu söyledi. "Bu şehri CHP zulmünden kurtarmamız lazım. İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı Milli İrade Bayramı yapacağız" dedi. Şöyle devam etti:

İstanbul 5 yılda fetret devri yaşadı. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti, yine çöp çukur çamur. Zamanının yarısı kayakta, tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için geçiyor... Sıkılmadan, utanmadan 'Metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize...

Bu mübarek şehri bunların eline bırakmamak vicdan borcumuzdur. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu düğümü çözecek ve Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. İnşallah sizlerle birlikte Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz.

30 YIL GERİYE GİTTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde 650 bin kişiye seslendi:

Bu şehri bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. Gece gündüz demeden çok çalışacağız. Her yerde söylüyorum, İstanbul'daki hemşerilerinizi arayın ve inşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun.

Bu İstanbul ki Kızılelma'dır, bu İstanbul ki Fatih'i dünyanın gördüğü en büyük hakanlardan biri yapmıştır. Bu İstanbul mazlumlara yurt olan anne şehirdir. İstanbul sanat eserine dönüştürülmüş hazinedir.

Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. İnşallah sizlerle birlikte Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz.

İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni dönemin kapılarını beraber açacağız. 5 yıllık fetret devrine son vererek eser ve hizmet siyasetini başlatacağız.

Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti, yine çöp çukur çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu.

Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, insanını anlamamış olanlarla bir yere varılmaz. Biz 30 yıldır bu şehrin emrindeyiz. Yarım asrı bulan siyasi hayatımız ile bu şehri düşünmediğimiz tek bir günümüz yoktur. Ulaşımı ile, suyu ile, Haliç'i ile konutu ile İstanbul'u yeni bir lige çıkardık.

Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Emekleri olmayan işleri sahiplenme cinlikleri dışında geriye koca kayıp bir 5 yıl kalıyor.

Zamanının yarısı kayakta, tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için geçiyor. Kalan zamanda İstanbul'a bir şey kalmıyor.

Erdoğan, "Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Ekrem denen arkadaş göreve geldi, ortalık rezalet. Yine çöp, yine çamur, yine çukur" ifadesini kullandı.

Erdoğan, YRP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya rozetini taktı.