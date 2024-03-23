Juninho için ilk temas

Geçtiğimiz hafta Almanya'ya giderek Leverkusen-Karabağ maçını izleyen Samet Aybaba'nın Azeri ekibinde forma giyen Juninho'ya hayran kaldığı ortaya çıkmıştı.

Bu ismi yönetime sunan Aybaba'nın Siyah-Beyazlı kurmaylardan da olumlu yanıt aldığı ve geçtiğimiz günlerde Azeri ekibiyle görüşme yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Karabağ, Sambacı golcü için 5 milyon Euro civarında bir bonservis bekliyor. Bu sezon çıktığı 43 maçta 23 gol, 8 asist üreten 27 yaşındaki yıldızın takımıyla olan kontratı 2026'da sona erecek.