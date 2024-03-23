Feyyaz Uçar sert konuştu: Semih’e yaptıklarından dolayı utanacaklar

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, A Milli Takım'dan çıkarılıp Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uçar," Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. 'Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. "Beni buradan alır mısınız" diyor. Ne kadar acı bir şey." dedi.

Uçar, "Orada bir teknik adam var. Kararları inşallah o alıyordur. Montella'ya herhalde Semih'i iyi anlatamadılar. İddia ediyorum; Semih Kılıçsoy, milli takım kadrosundaki her kanat oyuncusundan daha iyi kanat oynar, santrforların hepsinden de daha iyi santrfor oynar. Semih'e bunu layık görenler, zaman içerisinde yaptıklarından dolayı utanacaklar. Tarih, Beşiktaş'ı hep haklı çıkarmıştır." şeklinde konuştu.



ARDA'YA YAPAMAZLAR

Feyyaz Uçar, "Bizim derdimiz, oyuncumuza yapılan kötü tavır u şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı." dedi.