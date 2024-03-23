Faka ’bastık’!

Zeynep Bastık, önceki gece Karaköy'deki bir mekandaydı. Otoparktan adeta kaçarak çıkan şarkıcı, ileride gazeteciler peşine takılınca şoförünün kullandığı aracıyla kırmızı ışıkta da geçti. Trafik polislerini görünce kenara çeken Bastık, daha sonra camını açtı. Gazetecilerin anlam veremediği bu durum karşısında şarkıcı, "Her zaman da kapıdan çıkamam" şeklinde konuştu.

LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Yaşananların ardından gazeteciler ile sohbet eden Bastık, "Lan" şarkısı hakkında konuştu. Şarkıcı, "Ben şu an mutluluktan delirmek üzereyim. Şarkımız global listede 21. sırada ve tek Türkçe şarkı... Şarkının adı "Lan" ve ben bu kelimeyi kaba bulmuyorum. Gerçek hayatımda da kullanıyorum bu kelimeyi. Kim kullanmıyor ki?" diyerek gülümsedi.