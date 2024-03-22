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Madrid ateşe düştü!

Mert Demir’e, Serenay Sarıkaya birlikteliği yaradı. Hayran kitlesini artıran Demir’in ünü Türkiye’yi aştı. İspanya’nın Atletico Madrid takımı sosyal medyadan Demir’in “Ateşe düştüm” şarkısını yayınladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Madrid ateşe düştü!

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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşulan ve bir anda manşetleri süsleyen Mert Demir, ismini büyük bir kitleye duyurmuştu. Her ne kadar Sarıkaya ile aşkını gizli tutmaya çalışsa da her fırsatta kendini ele veren Demir'e aşk yaradı. Hem patlayan "Ateşe Düştüm" şarkısı hem de Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriyle olması Mert Demir'e bir hayli yukarı çekti. Öte yandan Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısının global yükselişi devam etti.

TİKTOK'TAN YAYINLADILAR!
Türkiye'nin yanı sıra birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinin müzik listelerinin ve radyoların ilk sırasında yer alan Mert Demir'in şarkısı bu kez İspanyol futbol kulübü Atletico Madrid'in sosyal medya paylaşımında kullanıldı. Kulübün 16 milyon kişinin takip ettiği resmi Tiktok hesabından yapılan paylaşımda Taksim Meydanı'ndaki forma görüntüsüne ünlü müzisyenin 'Ateşe Düştüm' şarkısı eşlik etti. Ünlü İspanyol kulübü, paylaşımda Türkçe olarak, "Türk dostlarımız, sizi ziyarete geldik. Kalabilir miyiz?" diye yazdı.

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