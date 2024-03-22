Buraya kadar!

Ezgi Şenler, önceki gün bir galada boy gösterdi. Gazeteciler ayaküstü sohbet eden Şenler, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birliktelik yaşadığı şarkıcı Buray, ile ayrılığı hakkında kısaca konuştu. Şenler, "Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Aramızda bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu. Konuşarak aşkı bitirme kararı aldık ama kıskançlık gibi bir durum değil. Herkesin yolu açık olsun" diyerek ilişkinin tam anlamı ile bittiğini söyledi.

AŞKLARI YARIM KALDI

Buray, "Evlilik olacağını düşünmüyorum" açıklaması yapınca, Egzi Şenler de ilişkiyi bitirmişti.