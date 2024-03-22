Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı: Yasemin Gündoğan neden teslim oldu? Peşindeki 300 polisi nasıl atlattı?

Almanya'da nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Yasemin Gündoğan, 4 yıl önce şirketi 8.2 milyon euro çarptı. Kaçtı. Tam bin 33 günlük kaçışın ardından geçtiğimiz Salı günü Bremen'de polise teslim oldu.

Alman medyası, 300 emniyet üyesinin aramalarına karşın uçağa bindiği, Bremen Havalimanı'na geldiğini belirtti. Profesör Adolf Gallwitz, "Bu kadar büyük miktarda para, çok sayıda suçlunun ilgisini çekiyor. Üçüncü veya dördüncü sınıf suçlular bile Gündoğan'ı izini sürmüş olabilir" dedi. Alman uzmanlar, "Eğer para hala Gündoğan'daysa, 3 yıl sonra yeni bir hayata 'merhaba' der. Mutlu yaşamına devam eder" yorumunu yaptı.