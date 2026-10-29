Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Eski teknik adama gidildi! İkna süreci başladı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılması öncesinde Aziz Yıldırım'ın Samandıra'da yöneticiler ve futbolcularla görüşmeler yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör arayışları sürerken Domenico Tedesco, Julian Nagelsmann ve Aykut Kocaman isimleri ön plana çıktı.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal döneminin sona ermesiyle birlikte teknik direktör arayışları hız kazandı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın ayrılık sürecinde yönetim kurulu üyeleri ve bazı futbolcularla yaptığı görüşmelerin de kararın şekillenmesinde etkili olduğu öne sürüldü.
Yönetim, sezonun kalan bölümünde takımı çalıştıracak isim üzerinde değerlendirmelerini sürdürüyor.
SAMANDIRA'DAKİ GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI
İsmail Kartal'ın ayrılık talebinin kabul edilmesinden önce Aziz Yıldırım'ın takımın mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla Samandıra'da bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Yöneticilerin yanı sıra bazı futbolcuların da görüşlerine başvuran Yıldırım'ın, özellikle yabancı oyunculardan Kartal'ın görevine devam etmesi yönünde güçlü bir destek görmediği iddia edildi.
Bu temasların ayrılık sürecindeki değerlendirmelerde rol oynadığı ifade edildi.
Fenerbahçe, 27 Ekim'de yaptığı resmi açıklamada İsmail Kartal'ın ayrılma kararını yönetime ilettiğini ve tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurmuştu.
YERLİ TEKNİK DİREKTÖR SEÇENEKLERİ MASADA
Yeni teknik direktör konusunda Fenerbahçe yönetiminde farklı görüşler bulunuyor.
Bazı yöneticiler, sezon devam ederken yapılacak değişiklikte Türk futbolunu ve kulübün yapısını tanıyan bir ismin tercih edilmesini savunuyor.
Bu doğrultuda Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman isimleri öne çıkıyor.
Kasımpaşa'daki görevinden memnun olduğu belirtilen Emre Belözoğlu'na henüz resmi bir teklif yapılmadığı ifade ediliyor.
Abdullah Avcı'nın ise salı gecesi yönetime kapsamlı bir rapor sunduğu iddia edildi.
Deneyimli çalıştırıcının görüşmede ücret ve sözleşme süresinden ziyade şampiyonluk hedefine odaklandığı öne sürüldü.
Sezon başındaki kadro planlamasında rol alan Aykut Kocaman da yönetimde değerlendirilen isimlerden biri.
Bazı yöneticilerin deneyimli teknik adamın yeniden göreve getirilmesini istediği belirtiliyor.
MONTELLA, CONTE, PIOLI VE NAGELSMANN LİSTEDE
Yabancı teknik direktör seçeneğini savunan yöneticilerin gündemindeki isimlerden biri Vincenzo Montella.
Türk futbolunu yakından tanıyan İtalyan çalıştırıcının, özellikle uyum süreci açısından avantajlı bir aday olduğu değerlendiriliyor.
Montella'nın geleceği konusunda Napoli'de yaşanabilecek teknik direktör gelişmelerinin de etkili olabileceği iddia ediliyor.
Antonio Conte de konuşulan isimler arasında bulunuyor.
Ancak İtalyan teknik adam için gündeme gelen 16 milyon eurolluk maliyet, anlaşmanın önündeki önemli engellerden biri olarak gösteriliyor.
Bir diğer İtalyan teknik adam Stefano Pioli de alternatifler arasında yer alırken resmi teklif yapılması durumunda durumunun değerlendirilebileceği ifade ediliyor.
Aziz Yıldırım'ın özellikle istediği öne sürülen Julian Nagelsmann ise yabancı adaylar arasında bulunuyor.
Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a son 32 turunda elenmesinin ardından görevinden ayrılan Alman çalıştırıcıyla Manchester United ve RB Leipzig'in de ilgilendiği iddia ediliyor.
TEDESCO İÇİN BARIŞ GÖKTÜRK DEVREDE
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları kapsamında eski çalıştırıcılardan Domenico Tedesco'nun ismi de yeniden gündeme geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre Başkan Vekili Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ı Tedesco'nun yeniden göreve getirilmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor.
Ali Koç döneminde Futbol A.Ş. yönetim kurulunda görev yapan Göktürk'ün, Tedesco'yu önermesinin arkasında üç önemli gerekçe bulunduğu ileri sürüldü.
Tedesco'nun mevcut kadrodaki futbolcuların büyük bölümünü tanıması, geçen sezonun ikinci yarısında hücum hattındaki eksiklere rağmen şampiyonluk yarışını son haftalara taşıması ve taraftarların önemli bir bölümünün desteğini alması bu gerekçeler arasında gösterildi.
Sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik direktör tercihinde maliyet, sözleşme koşulları ve takıma uyum süresini değerlendirdiği belirtiliyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör göreve başlayana kadar A takımın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt üstlenecek.