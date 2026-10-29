Antonio Conte de konuşulan isimler arasında bulunuyor. Ancak İtalyan teknik adam için gündeme gelen 16 milyon eurolluk maliyet, anlaşmanın önündeki önemli engellerden biri olarak gösteriliyor.

Bir diğer İtalyan teknik adam Stefano Pioli de alternatifler arasında yer alırken resmi teklif yapılması durumunda durumunun değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Aziz Yıldırım'ın özellikle istediği öne sürülen Julian Nagelsmann ise yabancı adaylar arasında bulunuyor. Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a son 32 turunda elenmesinin ardından görevinden ayrılan Alman çalıştırıcıyla Manchester United ve RB Leipzig'in de ilgilendiği iddia ediliyor.

TEDESCO İÇİN BARIŞ GÖKTÜRK DEVREDE Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları kapsamında eski çalıştırıcılardan Domenico Tedesco'nun ismi de yeniden gündeme geldi. Fanatik'te yer alan habere göre Başkan Vekili Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ı Tedesco'nun yeniden göreve getirilmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor.