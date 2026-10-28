Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik telefon! Görüşmede dikkat çeken Mekke İttifakı ve Hürmüz mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklanan görüşmede, Ankara-Washington hattındaki ikili ilişkilerden Orta Doğu ve Karadeniz'deki sıcak çatışma bölgelerine kadar pek çok stratejik başlık masaya yatırıldı.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE '100. YIL' HEDEFİ

Liderlerin Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiği görüşmede Başkan Erdoğan, 1927 yılında büyükelçilik düzeyinde tesis edilen ve 2027'de 100. yıl dönümü idrak edilecek olan Türkiye-ABD diplomatik ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğine her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüştü. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

HÜRMÜZ VE YEMEN İÇİN 'MEKKE ORTAK SAVUNMA İTTİFAKI' VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Erdoğan, bölgedeki sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Karadeniz'in kuzeyinde devam eden savaşa da değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında diplomatik sürecin yeniden canlandırılması ve savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi için yürütülen çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

TRUMP'TAN 29 EKİM TEBRİĞİ VE ANKARA'DAKİ TDT ZİRVESİ'NE MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü arifesinde gerçekleşen görüşmede, Başkan Erdoğan'ın ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Trump ayrıca, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nin başarılı geçmesi temennilerini iletti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kritik görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki sene tesisinin 100. yıl dönümünü idrak edeceğimiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğimize her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti."