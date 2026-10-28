Fenerbahçe'de Kojo Oppong'a ilk 11 yolu açıldı!
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından savunma hattında değişiklik hazırlığı başladı. Kırmızı kart gören Archie Brown'ın yokluğunda, 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Oppong'un Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde savunma hattındaki forma rekabeti yeniden şekilleniyor.
Galatasaray derbisinde 56. dakikada oyuna dahil olan Kojo Oppong, sahada kaldığı bölümde ortaya koyduğu performansla teknik heyetin ilk 11 seçenekleri arasında öne çıktı.
ARCHIE BROWN'IN YOKLUĞUNDA FORMA ŞANSI
Galatasaray derbisinin ardından kırmızı kart gören Archie Brown'ın Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek olması, savunma hattında değişiklik yapılmasını gündeme getirdi.
Sarı-lacivertlilerde 22 yaşındaki Ganalı futbolcu Kojo Oppong'un karşılaşmaya ilk 11'de başlaması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Genç stoperin derbideki performansının ardından forma rekabetinde avantaj sağladığı belirtiliyor.
İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, daha önce Kojo Oppong'u yedek bırakma kararını oyuncunun tecrübesi üzerinden açıklamıştı.
Kartal, Ganalı futbolcuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kendisi genç. Bu maçların ne kadar baskı altında oynandığını hiç görmedi." ifadelerini kullanmıştı.
NICE FORMASIYLA 36 MAÇTA GÖREV ALDI
Kojo Oppong, geçen sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice formasıyla 29 lig ve 7 Avrupa kupası karşılaşmasında sahaya çıktı.
Fransa'daki kariyerinde Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco ve Marsilya gibi güçlü rakiplere karşı mücadele eden savunmacı, Gana Milli Takımı'nda da görev aldı.