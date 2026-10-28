

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, daha önce Kojo Oppong'u yedek bırakma kararını oyuncunun tecrübesi üzerinden açıklamıştı.

Kartal, Ganalı futbolcuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kendisi genç. Bu maçların ne kadar baskı altında oynandığını hiç görmedi." ifadelerini kullanmıştı.