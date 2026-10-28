Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında partisindeki belediyelerde patlak veren rüşvet ve skandallarla ilgili açıklamalarda bulundu. Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonundan Bodrum ve Uşak'taki olaylara kadar yaşanan rezillikleri tek tek doğrulayan Özel, iddiaların kurgu olmadığını belirterek yaşanan skandalları resmen itiraf etti. MANAVGAT'TAKİ RÜŞVET SKANDALINI DOĞRULADI: "KURGU DEĞİL, PARA GİDİP GELİYOR" Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, suçüstü görüntülerinin ve polis baskınının ardından belediye başkanını 6 saat içinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiklerini açıkladı. Olayın bir kurgu olmadığını açık bir dille ifade eden Özel, "Gerçekten de o para oraya gidiyor geliyor, kurgu değil... Meselenin gerçekten orada büyük bir rüşvet skandalı olduğu gerçek bir şey" sözleriyle skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Özel, rüşveti veren şahıs ile belediye başkanını aynı gün partiden ihraç ettiklerini dile getirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. BODRUM VE UŞAK REZİLLİĞİNİ DE SIRALADI: "MESELE KABAK GİBİ ORTADA" Parti içinde yaşanan diğer olaylara da değinen Özgür Özel, Bodrum'da bir belediye meclis üyesinin polis kontrolünde rüşvet paralarıyla yakalandığını ve 1 saat içinde partiden atıldığını söyledi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili gözaltı sürecini de anlatan Özel, Yalım'ın avukatlar aracılığıyla kendisine "Benim resmi kız arkadaşım, yaşı da 20 değil 26" şeklinde savunma gönderdiğini aktardı.