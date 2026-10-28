Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'de! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Erdoğan Tokayev'i Ankara Havalimanı’nda karşıladı. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün (28 Ekim) Türkiye'yi ziyaret ediyor.Başkan Erdoğan, Tokayev'i karşıladı
BAŞKAN ERDOĞAN HAVALİMANINDA KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Tokayev'i Ankara Havalimanı'nda karşıladı.
İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tokayev havalimanında bir süre görüştü.
Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği bütün yönleriyle değerlendirilecek.
MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL MESELELER VAR
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.
Liderlerin ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Ziyaretin takvimine ilişkin detayları aktaran A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi görüşmelerde siyasi ilişkilerden ekonomiye, ticaretten enerjiye kadar pek çok konunun ele alınacağını ve iki ülke arasında yeni iş birliği anlaşmalarının imzalanacağını ifade etti. Fidanverdi; temasların bölgesel gelişmelerin yanı sıra yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmek adına stratejik bir önem taşıdığına dikkat çekerek, "Aslında bu ziyaret Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde de oldukça önemli bir yere sahip. Kazakistan Cumhurbaşkanı elbette bu zirveye de katılacak liderler arasında yer alıyor. Yine mevcut iş birliğinin daha da ileri taşınması ve elbette Türk dünyasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından da oldukça önemli bir yere sahip." dedi.
DURAN'DAN RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek; münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir."
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