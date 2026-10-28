MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL MESELELER VAR Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

Başkan Erdoğan ve Tokayev. (Foto: İHA)

Ziyaretin takvimine ilişkin detayları aktaran A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi görüşmelerde siyasi ilişkilerden ekonomiye, ticaretten enerjiye kadar pek çok konunun ele alınacağını ve iki ülke arasında yeni iş birliği anlaşmalarının imzalanacağını ifade etti. Fidanverdi; temasların bölgesel gelişmelerin yanı sıra yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmek adına stratejik bir önem taşıdığına dikkat çekerek, "Aslında bu ziyaret Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde de oldukça önemli bir yere sahip. Kazakistan Cumhurbaşkanı elbette bu zirveye de katılacak liderler arasında yer alıyor. Yine mevcut iş birliğinin daha da ileri taşınması ve elbette Türk dünyasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından da oldukça önemli bir yere sahip." dedi.

DURAN'DAN RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: