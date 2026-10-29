Hal düzenlemesinde fiyat manipülasyonuna geçit yok: Ürünü imha edene 35 milyon TL’ye kadar ceza
Hal düzenlemesinin önemli başlıklarından biri de cezaların artırılması oldu. Yasa yürürlüğe girdiğinde, çöpe sebze ve meyve dökmenin cezası 35 milyon liraya kadar çıkacak. Böylece fiyat manipülasyonunun önüne geçilecek. Piyasada darlık oluşturmak amacıyla ürünleri imha edenlere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılacak.
Yakın zamanda TBMM'ye sunulması beklenen hal düzenlemesinin en önemli başlıklarından biri de idari cezaların artırılması olacak.
Piyasada darlık yaratmak ve fiyatları manipüle etmek amacıyla meyve sebzeyi çöpe dökenlerin gözünün yaşına bakılmayacak. Cezalar iki kata yakın artırılarak 35 milyon liraya ulaşacak.
ARGÜMANLARI ÇÜRÜTÜLECEK
Üreticinin "Para etmediği için döküyoruz" argümanını ortadan kaldırmak için planlı üretim teşvik edileceği gibi, illerdeki bakanlık birimlerine başvurmaları halinde üreticinin ürünü kooperatiflere yönlendirilerek alınması sağlanacak.
CEZALAR KATLANACAK
Mevcut kanunda da yer alan, piyasada darlık yaratmak, serbest rekabeti bozmak veya tüketicinin mallara erişimini engellemek amacıyla ürünlerin imha edilmesi hâlinde işletmelere ve kişilere yüksek ceza kesilmesi konusu tavizsiz uygulanacak. Mevcutta olayın niteliğine ve piyasaya etkisine bağlı olarak cezalar 1,4 milyon ile 17,2 milyon TL arasında değişebilirken, yeni kanunla yaklaşık iki katı (3 ila 35 milyon TL arası) olarak uygulanacağı öğrenildi.
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