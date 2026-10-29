Üreticinin elinde kalan ürünler kooperatifler aracılığıyla alınacak. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

CEZALAR KATLANACAK

Mevcut kanunda da yer alan, piyasada darlık yaratmak, serbest rekabeti bozmak veya tüketicinin mallara erişimini engellemek amacıyla ürünlerin imha edilmesi hâlinde işletmelere ve kişilere yüksek ceza kesilmesi konusu tavizsiz uygulanacak. Mevcutta olayın niteliğine ve piyasaya etkisine bağlı olarak cezalar 1,4 milyon ile 17,2 milyon TL arasında değişebilirken, yeni kanunla yaklaşık iki katı (3 ila 35 milyon TL arası) olarak uygulanacağı öğrenildi.

Haber: Barış Şimşek

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