Türkiye'nin doğusunda bulunan ve Nuh'un Gemisi'nin izlerini taşıdığı iddia edilen Durupınar Formasyonu'nda yeni bulgulara ulaşıldı. Noah's Ark Scans adlı araştırma grubu, bölgede yürüttükleri çalışmalar kapsamında yerin yaklaşık 30 fit altında yanmış ve yanmamış ahşap parçaları tespit ettiklerini açıkladı.

Jones, ahşapların yanma nedeninin bir çoban ateşi, yıldırım düşmesi veya volkanik bir patlama olabileceği ihtimalini de değerlendirdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 538 fit uzunluğundaki jeolojik yapıda 1959 yılından bu yana süren araştırmalar, geminin son durağı olduğu iddia edilen bölgeye odaklanıyor.

BÖLGEDE TÜNELLER VAR

Daha önce yer altı radarlarıyla bölgeyi haritalandıran ekip, kutsal kitaplarda tarif edilen boyutlarla uyumlu tüneller ve odacıklar keşfettiklerini öne sürdü.

Jones, bu yapıların merkezinde "Atrium" olarak adlandırdıkları bir boşluk bulunduğunu belirterek, "Tanrı, Nuh'a hayvanları içeri almasını söyledi. Bu hayvanlar, Nuh ve ailesiyle birlikte burada kalmış olmalı" dedi.

Gemi şekline benzer yapının dron kamerası ile güncel yapısı modellenirken, radar sistemiyle de yüzeyin altı tarandı. Farklı noktalardan toprak numunesi alınırken ilk kez yerin altı görüntülendi. (Fotoğraf: AA)