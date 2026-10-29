Nuh'un Gemisi araştırmasında yeni keşif: 9 metre derinde ahşap parçaları çıktı... Toprağın yapısı farklı
Ağrı Dağı yakınlarındaki Durupınar mevkisinde 164 metrelik gemi biçimli oluşumda inceleme yapan Noah’s Ark Scans projesi ekibi, bölgede kutsal metinlerdeki Nuh’un Gemisi anlatılarını destekleyen yeni bulgular elde ettiğini bildirdi. Yeraltı radarlarıyla tespit edilen koridorlar ve “Atrium” adı verilen merkezi boşluğun kutsal metinlerdeki tariflerle birebir örtüştüğünü belirten uzmanlar, 9 metre derinlikteki ahşap kalıntılarının yangın geçirdiğini belirledi. Toprak numunelerinde dış alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde ve yüzde 38 daha fazla potasyum saptandı. Araştırma başkanı Andrew Jones, bulguların doğal oluşum tezlerini çürüttüğünü ve detaylı incelemelerin kış aylarında sürdürüleceğini dile getirdi.
Türkiye'nin doğusunda bulunan ve Nuh'un Gemisi'nin izlerini taşıdığı iddia edilen Durupınar Formasyonu'nda yeni bulgulara ulaşıldı. Noah's Ark Scans adlı araştırma grubu, bölgede yürüttükleri çalışmalar kapsamında yerin yaklaşık 30 fit altında yanmış ve yanmamış ahşap parçaları tespit ettiklerini açıkladı.
GEMİNİN SON DURAĞI OLABİLİR
Yaklaşık 538 fit uzunluğundaki jeolojik yapıda 1959 yılından bu yana süren araştırmalar, geminin son durağı olduğu iddia edilen bölgeye odaklanıyor.
Proje başkanı Andrew Jones, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, yerin altında buldukları ahşap parçalarının "Nuh'un Gemisi'nin yanmış kalıntıları" olabileceğini belirtti.
Jones, ahşapların yanma nedeninin bir çoban ateşi, yıldırım düşmesi veya volkanik bir patlama olabileceği ihtimalini de değerlendirdiklerini ifade etti.
BÖLGEDE TÜNELLER VAR
Daha önce yer altı radarlarıyla bölgeyi haritalandıran ekip, kutsal kitaplarda tarif edilen boyutlarla uyumlu tüneller ve odacıklar keşfettiklerini öne sürdü.
Jones, bu yapıların merkezinde "Atrium" olarak adlandırdıkları bir boşluk bulunduğunu belirterek, "Tanrı, Nuh'a hayvanları içeri almasını söyledi. Bu hayvanlar, Nuh ve ailesiyle birlikte burada kalmış olmalı" dedi.
Bölgeden alınan toprak örnekleri üzerinde yapılan analizler, formasyonun iç kısmındaki toprağın dışarıdaki örneklere kıyasla 3 kat daha fazla organik madde ve yüzde 38 daha fazla potasyum içerdiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, bu durumun bölgenin doğal bir oluşumdan ziyade yapay bir yapıya işaret ettiğini savunuyor.
'ALTINDA ANAKAYA DEĞİL TOPRAK TABAKASI VAR'
Geçtiğimiz sonbaharda gerçekleştirilen sondaj ve tarama faaliyetlerinde, formasyonun altında eleştirmenlerin iddia ettiği gibi doğal bir ana kayanın bulunmadığı, bunun yerine zengin bir siyah toprak tabakasının yer aldığı tespit edildi.
Ekip, bu kış döneminde toprakta çürümüş ahşap izleri aramak için yeni testler yapmayı planlıyor. Jones, "Nuh'un Gemisi, kutsal metne göre devasa bir ahşap tekneydi. Ahşap çürüdükçe, yüksek oranda organik madde bulursunuz" ifadelerini kullandı.