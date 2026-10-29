atv 'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer , bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kenan'ın şok edici hamlesi Leyla'nın aklını karıştırır. Kenan kararını ailesiyle paylaşamadan Adana sokaklarında dedikodular hızla yayılmaya başlar.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Hanzade'nin korktuğu başına gelirken aldığı bir başka kötü haber, Kenan'la evliliğini kurtarmak için onu çaresiz bir mücadeleye sürükler. Hanzade öfkesini Leyla'dan çıkarmak ister ancak beklediğinden çok daha sert bir tepkiyle karşı karşıya kalır.