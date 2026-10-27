ABD seçimleri öncesi Fed faizi oynatmadı! Oylamada Lisa Cook sürprizi: Trump'ın hedefindeydi
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği Ekim 2026 faiz kararını açıkladı. Politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutan Fed, eylül ayında gerçekleştirdiği faiz artışının ardından bu kez beklemeye geçti. Karar 10’a karşı 2 oyla alınırken, Lisa Cook ve Beth Hammack faizlerin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. ABD’de enflasyonun yüzde 3,7’ye yükselmesi ve petrol fiyatlarındaki artışın ardından gözler, Fed’in aralık ayında atacağı adıma çevrildi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz kararının 10'a karşı 2 oyla alındığı belirtildi.
Böylece eylül ayında üç yıl aradan sonra ilk kez borçlanma maliyetlerini yükselttikten sonra bir mola vermiş oldu.
OYLAMADA LISA COOK DETAYI
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın para politikası kararına karşı oy kullandığı belirtilen açıklamada, söz konusu yetkililerin bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğu aktarıldı.
Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Fed'in ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığı yüzde 3,75-4 seviyesinde sabit tutma kararı aldığı, bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurulmasına yönelik politikanın sürdürüldüğü belirtildi.
Ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlediği aktarılan açıklamada, kısmen jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan belirsizliğin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesine rağmen yurt içi harcamaların dirençli seyrettiği yinelendi.
Açıklamada, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilerek, "Daha fazla bilginin elde edilmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemede Komiteye yardımcı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
FED BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA
Warsh, Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD ekonomisinin "doğru yönde ilerlediğini" söyledi. "Ekonomi çok mu hızlı büyüyor? Ekonomi çok mu güçlü gidiyor? Bu, meslektaşlarımın çoğunun görüşü değil" diyen Warsh, potansiyel büyümenin belirlenmesinin zor olduğunu da sözlerine ekledi. Büyümenin kendisinin enflasyona neden olduğuna ve Fed'in işini zorlaştırdığına inanmadığını söyledi.
ALTIN FİYATLARI FED KARARI SONRASI HAREKETLİ
İki günlük yükseliş trendinin ardından yönünü aşağı çeviren ons altın, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi 4040 dolar seviyesinde seyrederken karar sonrası 4031 dolar seviyesine geriledi.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının ardından altının ons fiyatı 4047 dolara kadar yükseldi. Gram altın da karar sonrası 6.478 TL seviyesinden işlem görüyor.
İŞSİZLİK ORANINDA SINIRLI DEĞİŞİM
Fed, iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, istihdam artışının iş gücü büyümesine paralel seyrettiğini bildirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle işsizlik oranının önemli bir değişim göstermediği kaydedildi.
Fed'in açıklaması, ekonomik büyümenin güçlü seyretmesine karşın Bankanın faiz politikasında yeni bir adım atmadan önce ek verileri değerlendirmeyi tercih ettiğini ortaya koydu.
FED EYLÜL AYINDA FAİZ ARTIRMIŞTI
Fed, politika faizinde geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk beş toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.
Son dönemde enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden veriler, faiz artışı beklentilerini güçlendirmişti.
Banka, eylül ayında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırmıştı.
KİM NE BEKLİYORDU?
Uluslararası kuruluşların faiz beklentisi ise şu şekildeydi:
BBVA: BU HAFTA BEKLEME, ARALIKTA FAİZ ARTIŞI
BBVA Research, Fed'in bu haftaki toplantıda politika faizini sabit tutmasını, aralık ayında ise faiz artırımına gitmesini bekliyor. Kuruma göre Fed, enflasyon baskılarının kalıcılığını değerlendirmek için faizleri sabit tutsa bile gerektiğinde yeni artırımların yapılabileceğine ilişkin mesajını koruyacak.
UBS İKİ FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR
UBS, Fed'in Aralık 2026 ve Mart 2027'de 25'er baz puanlık iki faiz artırımı yapacağını öngörüyor. Kurum, güçlü ekonomik büyüme ve şirket kârlarının ABD hisse senetlerinin bu sınırlı parasal sıkılaşmaya dayanmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.
MOODY'S: PİYASA FAİZLERİ ZATEN SIKILAŞTIRIYOR
Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, yükselen tahvil ve konut kredisi faizlerinin finansman koşullarını zaten sıkılaştırdığını belirterek yeni bir faiz artırımına karşı çıkıyor. Zandi, İran kaynaklı petrol arz şoklarının faiz artırımıyla çözülemeyeceğini ve Fed'in bu hafta yeniden artırıma gitmesinin yanlış olacağını savunuyor.
GOLDMAN SACHS DA ARALIK AYINI İŞARET EDİYOR
Goldman Sachs, Fed'in bu haftaki toplantıda faizleri sabit tutmasını, aralık ayında ise artırıma gitmesini bekliyor. Böylece finans kuruluşları arasında bu haftaki pas geçme beklentisi öne çıkarken, sonraki adımlara ilişkin kararın şekillenmesinde Fed açıklamaları belirleyici olacak.
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