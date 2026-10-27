Banka, eylül ayında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırmıştı.

Fed, politika faizinde geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk beş toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.

KİM NE BEKLİYORDU?

Uluslararası kuruluşların faiz beklentisi ise şu şekildeydi:

BBVA: BU HAFTA BEKLEME, ARALIKTA FAİZ ARTIŞI

BBVA Research, Fed'in bu haftaki toplantıda politika faizini sabit tutmasını, aralık ayında ise faiz artırımına gitmesini bekliyor. Kuruma göre Fed, enflasyon baskılarının kalıcılığını değerlendirmek için faizleri sabit tutsa bile gerektiğinde yeni artırımların yapılabileceğine ilişkin mesajını koruyacak.

UBS İKİ FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

UBS, Fed'in Aralık 2026 ve Mart 2027'de 25'er baz puanlık iki faiz artırımı yapacağını öngörüyor. Kurum, güçlü ekonomik büyüme ve şirket kârlarının ABD hisse senetlerinin bu sınırlı parasal sıkılaşmaya dayanmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.

MOODY'S: PİYASA FAİZLERİ ZATEN SIKILAŞTIRIYOR

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, yükselen tahvil ve konut kredisi faizlerinin finansman koşullarını zaten sıkılaştırdığını belirterek yeni bir faiz artırımına karşı çıkıyor. Zandi, İran kaynaklı petrol arz şoklarının faiz artırımıyla çözülemeyeceğini ve Fed'in bu hafta yeniden artırıma gitmesinin yanlış olacağını savunuyor.

GOLDMAN SACHS DA ARALIK AYINI İŞARET EDİYOR

Goldman Sachs, Fed'in bu haftaki toplantıda faizleri sabit tutmasını, aralık ayında ise artırıma gitmesini bekliyor. Böylece finans kuruluşları arasında bu haftaki pas geçme beklentisi öne çıkarken, sonraki adımlara ilişkin kararın şekillenmesinde Fed açıklamaları belirleyici olacak.

Fed Faiz Kararı

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