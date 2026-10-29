Gece artan el uyuşması masum olmayabilir! Sinir sıkışmasına dikkat
Sinir sıkışması, elde uyuşma, karıncalanma, yanma veya nedeni bir türlü bulunamayan ağrıyla belirti verebiliyor. Prof. Dr. Egemen Ayhan, bilgisayar başında uzun süre çalışmanın ve telefonu uzun süre kullanmanın risk oluşturduğunu söylüyor.
Elinizde ya da kolunuzda uyuşma, karıncalanma, yanma veya nedeni bir türlü bulunamayan ağrı mı var? Gece uykudan uyandıran bu yakınmalar bazen sinir sıkışmasının ilk işareti olabiliyor. Üstelik EMG'de belirgin bir sorun saptanmasa da şikâyetler devam edebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Egemen Ayhan, sinir sıkışmasıyla ilgili uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
MASA BAŞINDAKİ RİSK
Bazı sinir sıkışmaları, yapılan incelemede belirgin bulgu vermeyebildiğinden dolayı, özellikle gece uykudan uyandıran, tekrarlayan, giderek artan veya güçsüzlüğün eşlik ettiği şikâyetleri "geçer" diye beklemeyin. Erken ve doğru değerlendirme, kalıcı fonksiyon kaybını önlemek açısından önemlidir. Bilgisayar başında uzun süre çalışmak, akıllı telefonu uzun süre kullanmak, mouse ve klavye kullanırken aynı el hareketlerini sürekli tekrarlamak ve ergonomik olmayan çalışma koşulları sinir sıkışmalarına bağlı şikâyetlere neden olabiliyor. Bazı hastalarda, "sinir ölçüm testi" olarak bilinen EMG'de herhangi bir sorun saptanmadığı hâlde şikâyetler devam eder. EMG, değerlendirmede önemli bir incelemedir. Ancak bazı durumlarda test normal sonuçlansa da hastanın yakınmaları sinir sıkışmasını düşündürebilir.
AMELİYAT GEREKTİRMEYEBİLİR
Tedavi: Sinirin nerede sıkıştığına, belirtilerin süresine, muayeneye ve varsa sinir hasarının derecesine göre değişiyor. Hafif olgularda zorlayıcı hareketlerin düzenlenmesi, uygun pozisyonda atel kullanımı ve seçilmiş hastalarda diğer cerrahi dışı yöntemler tercih edilebiliyor. İlerleyici güç kaybı, belirgin sinir hasarı veya uygun tedaviye rağmen devam eden yakınmalarda cerrahi değerlendirme gerekebiliyor. Her uyuşma sinir sıkışması değildir; her sinir sıkışması da ameliyat gerektirmez. Ama gece uykudan uyandıran, tekrarlayan, giderek artan veya güçsüzlüğün eşlik ettiği şikâyetleri "geçer" diye beklemeyin. Erken ve doğru değerlendirme, kalıcı fonksiyon kaybını önlemek açısından önemlidir.