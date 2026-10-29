Elinizde ya da kolunuzda uyuşma, karıncalanma, yanma veya nedeni bir türlü bulunamayan ağrı mı var? Gece uykudan uyandıran bu yakınmalar bazen sinir sıkışmasının ilk işareti olabiliyor. Üstelik EMG'de belirgin bir sorun saptanmasa da şikâyetler devam edebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Egemen Ayhan, sinir sıkışmasıyla ilgili uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Elde sınır sıkışmasının nedenlerini uzmanı açıkladı (Foto: Takvim Foto Arşivi) MASA BAŞINDAKİ RİSK Bazı sinir sıkışmaları, yapılan incelemede belirgin bulgu vermeyebildiğinden dolayı, özellikle gece uykudan uyandıran, tekrarlayan, giderek artan veya güçsüzlüğün eşlik ettiği şikâyetleri "geçer" diye beklemeyin. Erken ve doğru değerlendirme, kalıcı fonksiyon kaybını önlemek açısından önemlidir. Bilgisayar başında uzun süre çalışmak, akıllı telefonu uzun süre kullanmak, mouse ve klavye kullanırken aynı el hareketlerini sürekli tekrarlamak ve ergonomik olmayan çalışma koşulları sinir sıkışmalarına bağlı şikâyetlere neden olabiliyor. Bazı hastalarda, "sinir ölçüm testi" olarak bilinen EMG'de herhangi bir sorun saptanmadığı hâlde şikâyetler devam eder. EMG, değerlendirmede önemli bir incelemedir. Ancak bazı durumlarda test normal sonuçlansa da hastanın yakınmaları sinir sıkışmasını düşündürebilir.