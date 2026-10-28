Yeşiltaş'ın görüştüğü üst düzey CHP yöneticisi, isim vermek yerine adayın taşıdığını savunduğu özellikleri sıraladı. Adayın kimliğini açıklamayan yönetici, kurultayda tanıtım yapılacağını söylerken siyasi partilerle temas planlarını da paylaştı.

CHP 'de cumhurbaşkanı adayının adı yok, iddialı tarifi var. Kamuoyunun karşısına henüz bir isimle çıkamayan partide, bu kez dört maddelik aday profili öne sürüldü. A Haber'den İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kuliste, adayın kim olduğu sorusu yine yanıtsız kaldı.

İSİM SIR GİBİ, İDDİALAR BÜYÜK

Yeşiltaş'ın aktardığına göre CHP'li yönetici, cumhurbaşkanı adayını şu ifadelerle tarif etti:

"Profesyonel siyasetçi değil."

"Hayatın içinde."

"Dünyayı bilen."

"Ekonomide etkili."

Adayın kim olduğuna ilişkin soruya bir isim yerine genel nitelikler üzerinden yanıt verildi. Ancak bu özelliklerin hangi isme işaret ettiği, adayın nasıl belirlendiği ve parti kamuoyuna hangi gerekçelerle sunulacağı açıklanmadı.

"Ekonomide etkili" ifadesi de dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Bununla birlikte aktarılan bilgilerde adayın mesleğine, geçmiş görevlerine veya ekonomi alanındaki çalışmalarına ilişkin somut bir ayrıntı yer almadı.