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CHP’de cumhurbaşkanı adayının adı yok, tarifi var: Tanıtım için kurultay işaret edildi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken A Haber’den İlter Yeşiltaş, üst düzey bir parti yöneticisiyle yaptığı görüşmeyi aktardı. Adayı “profesyonel siyasetçi değil, hayatın içinde, dünyayı bilen ve ekonomide etkili” sözleriyle tarif eden yönetici, ismin kurultayda kamuoyuna tanıtılacağını söyledi. Takvim de dünkü haberinde CHP’nin aday profiline ilişkin açıklamaları gündeme taşımıştı.

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CHP’de cumhurbaşkanı adayının adı yok, tarifi var: Tanıtım için kurultay işaret edildi

CHP'de cumhurbaşkanı adayının adı yok, iddialı tarifi var. Kamuoyunun karşısına henüz bir isimle çıkamayan partide, bu kez dört maddelik aday profili öne sürüldü. A Haber'den İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kuliste, adayın kim olduğu sorusu yine yanıtsız kaldı.

Yeşiltaş'ın görüştüğü üst düzey CHP yöneticisi, isim vermek yerine adayın taşıdığını savunduğu özellikleri sıraladı. Adayın kimliğini açıklamayan yönetici, kurultayda tanıtım yapılacağını söylerken siyasi partilerle temas planlarını da paylaştı.

CHP’de cumhurbaşkanı adayının adı yok, tarifi var: Tanıtım için kurultay işaret edildi-2

İSİM SIR GİBİ, İDDİALAR BÜYÜK

Yeşiltaş'ın aktardığına göre CHP'li yönetici, cumhurbaşkanı adayını şu ifadelerle tarif etti:

  • "Profesyonel siyasetçi değil."
  • "Hayatın içinde."
  • "Dünyayı bilen."
  • "Ekonomide etkili."

Adayın kim olduğuna ilişkin soruya bir isim yerine genel nitelikler üzerinden yanıt verildi. Ancak bu özelliklerin hangi isme işaret ettiği, adayın nasıl belirlendiği ve parti kamuoyuna hangi gerekçelerle sunulacağı açıklanmadı.

"Ekonomide etkili" ifadesi de dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Bununla birlikte aktarılan bilgilerde adayın mesleğine, geçmiş görevlerine veya ekonomi alanındaki çalışmalarına ilişkin somut bir ayrıntı yer almadı.

CHP’de cumhurbaşkanı adayının adı yok, tarifi var: Tanıtım için kurultay işaret edildi-3

KURULTAY İÇİN AÇIK MESAJ: ADAYI TANITACAĞIZ

Kulis haberinin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin sözler oluşturdu.

Yeşiltaş'ın görüştüğü CHP'li yönetici, "Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında biz cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye'ye tanıtacağız" dedi.

Bu açıklamayla kurultay, adayın kamuoyunun karşısına çıkarılacağı adres olarak gösterildi.

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TAKVİM ADAY PROFİLİNİ GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Takvim, 27 Ekim tarihli haberinde CHP'nin aday arayışına ve Gürsel Tekin'in bu konudaki açıklamalarına yer vermişti.

Haberde Tekin'in; uluslararası gelişmelere hâkim, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretebilecek ve toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek bir aday profili çizdiği aktarılmıştı. Adayın genel başkan tarafından açıklanacağı belirtilirken kurultay sonrası işaret edilmişti.

Yeşiltaş'ın aktardığı yeni kuliste ise dünyayı tanıma vurgusuna, profesyonel siyasetçi olmama ve ekonomide etkili olma özellikleri eklendi. İki anlatımda bazı ortak noktalar bulunsa da bunların aynı kişiye işaret edip etmediğine ilişkin bir isim açıklanmış değil.

CHP’de cumhurbaşkanı adayının adı yok, tarifi var: Tanıtım için kurultay işaret edildi-4

BAHÇELİ'YE İADEİZİYARET DE GÜNDEMDE

Yeşiltaş'ın aktardığı görüşmede siyasi partilerle temaslara ilişkin mesajlar da yer aldı.

CHP'li yönetici, "Siyasi partilerle Sayın Genel Başkanımızın teması olacak" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik olası ziyaret hakkında ise "Önümüzdeki günlerde Sayın Devlet Bahçeli'ye de bir iadeiziyaret olabilir" dedi.

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