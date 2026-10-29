Başkan Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu 29 Ekim mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle video mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Cumhuriyetimiz tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türkiye'nin bağımsız iradesinin ve hür yaşama arzusunun en güçlü nişanesidir" dedi.



Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajdan öne çıkanlar şu şekilde:



Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aziz milletimizin Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.



Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen kader ve gönül birliği yaptığımız bütün dost ve kardeşlerimizi de muhabbetle kucaklıyorum.



Cumhuriyetimiz tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının ve kendi geleceğini tayin etme azminin en güçlü nişanesidir. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz milli mücadele birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. İmkansızlıklar içinde elde edilen bu büyük başarı yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış aynı zamanda milli iradenin gücünü ve bağımsız yaşama hakkının vazgeçilmezliğini tarihe nakşetmiştir.



Bundan tam 103 yıl önce milletçe sergilediğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımız olmaya devam ediyor. Son 24 yılda savunma sanayiinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede katettiğimiz mesafeyi müessir ve müreffeh Türkiye'ye giden yolun kilometretaşları olarak görüyoruz. Kendi teknolojisini geliştiren savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini artıran enerji arz güvenliğini güçlendiren, ulaştırma alt yapısını çağın gereklerine göre yenileyen ve üretim kapasitesini sürekli büyüten ülkemiz daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

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