Özgür Özel'den adaylık çıkışı! Arka planda hazırlanan planı açık etti: O zaman doğru aday benim demektir
Muhalefette cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yeniden alevlenirken daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" sözleriyle kendi adaylığına açıkça yeşil ışık yaktı. Özel'in bu çıkışı, arka planda aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladığı yönündeki iddiaları ve daha önce Takvim'in gündeme getirdiği planı doğruladı. Özel'in çıkışından önce CHP kanadından "TBMM'deki fezlekeleri nedeniyle adaylığa cesaret edemez" değerlendirmesi yapılırken Yeni Parti'de de adaylık meselesine ilişkin bir panik toplantısı yapıldığı iddia edildi.
Siyasette "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, yeni gelişmeler adaylık tartışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı son açıklamalarla kendi adaylığına yeşil ışık yaktı.
Eski ve yeni CHP arasındaki tartışmalar sürerken, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mevcut durumu ile CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tutumu sonrası gözler Özgür Özel'e çevrildi.Özgür Özel itirafı bastı
CHP'Lİ KURMAYLAR: "FEZLEKELER NEDENİYLE CESARET EDEMEZ"
Özel'in ve Yeni Partili isimlerin adaylık sinyali veren açıklamalarına karşın CHP kanadından ilginç bir çıkış geldi. Özgür Özel hakkında TBMM'de 60'ı aşkın fezleke bulunduğuna dikkat çeken CHP'li kurmaylar, "Dokunulmazlık zırhını riske atamaz, dolayısıyla cumhurbaşkanı adaylığına cesaret edemez" yorumunda bulunduğu iddia edildi.
ÖZEL ÖNCE YAVAŞ'I ÖNE SÜRDÜ SONRA BOMBAYI PATLATTI
SZC TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın durumuyla ilgili bir soru üzerine "Hâlâ aday adayı mı sizin adınıza?" sorusuna "Benim adıma öyle" yanıtını verdi.
Geçmiş seçim sürecine atıfta bulunan Özel, "Geçen sefer bizim adayımızın ilan edildiği güne gidelim. O gün bir sürpriz yapıp Mansur Yavaş desek bugün Türkiye bambaşka bir yerdeydi. O gün bir sürpriz yapıp Ekrem İmamoğlu desek bugün Türkiye bambaşka bir yerdeydi. Mansur Bey ne diyor? 'Ben belediye başkan adayıyım, görevimin başındayım, görevimi yapacağım, günü gelmeden de bunu konuşmayacağım' diyor. Bu son derece bence saygıyla karşılanması gereken bir durum. Zorla da tutup adamı ikide bir 'Aday mısın?' demeye gerek yok. 'Ben işimi iyi yapayım, günü geldiğinde bunu değerlendireyim' diyor. Mansur Yavaş kimsenin ihmal edemeyeceği, Türkiye için önemli bir seçenektir. Bizim adayımız şu anda Ekrem İmamoğlu. Benim de oyum var, Mansur Başkan'ın da oyu var" ifadelerini kullandı.
"DOĞRU ADAY BENİM DEMEKTİR O ZAMAN OLUR"
Özel, kendi adaylık ihtimaline ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:
"Diyelim anketlerde çıktı. Ben bir şey istemiyorum da! Bir tek ben kazanıyorum diyelim. Diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumluluktan kaçamaz. Ama öyle bir şey soruyorsunuz ki laboratuvar ortamında bir soru. Kimse kazanamıyor, bir tek siz kazanıyorsunuz. Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir. O zaman olur."
Özgür Özel'in bu açıklamaları, arka planda adım adım kendi adaylığının altyapısını hazırladığı yönündeki değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi.
İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından Yavaş'ı denklem dışı tutmak ve cezaevindeki İmamoğlu'nun desteğini yanına alarak şartları lehine olgunlaştırma stratejisinin izlendiği belirtiliyor.
TAKVİM ÖZEL'İN PLANINI YAZMIŞTI
Özgür Özel'in muhalefet cephesinde yürüttüğü ve Takvim'in daha önce defalarca kamuoyunun gündemine taşıdığı plan, son gelişmelerle birlikte tamamen doğrulandı. Sürecin başında "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel'in, arka planda aşama aşama kendi cumhurbaşkanlığı adaylığının altyapısını oluşturduğu ortaya çıktı. Söz konusu strateji, özellikle İmamoğlu hakkındaki şaibeli diploma dosyası ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmasının ardından çok daha belirgin hâle geldi. Mansur Yavaş'ı oyun dışına itmek amacıyla cezaevindeki İmamoğlu'nun desteğini de arkasına alan Özel, şartları adım adım kendi lehine olgunlaştırarak nihai adaylık ilanına hazırlanıyor.
CHP'DE İSİMSİZ ADAY TARİFİ VE YENİ PARTİ'NİN PANİK TOPLANTISI
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulisler hareketlendi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın parti kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, CHP'li bir kurmay muhtemel adayı isim vermeden tanımladı.
Parti yönetiminin kriterlerinde adayın "profesyonel siyasetçi olmaması", "hayatın içinde yer alması", "dünyayı yakından tanıması" ve "ekonomide etkili bir profile sahip bulunması" öne çıkıyor. Doğrudan bir ismin telaffuz edilmemesi ise parti içindeki adaylık belirsizliğinin korunduğunu gösteriyor.
YENİ PARTİ'DE "ACİL" KODLU ZOOM TOPLANTISI
Adaylık tartışmalarının kamuoyuna yansımasının ardından Yeni Parti cephesinde de hareketli saatler yaşandığı öne sürüldü. Parti Meclisi (PM) üyelerinin adaylık tartışmalarına dair haberlerin basında yer alması üzerine Özgür Özel'in başkanlığında acil bir Zoom toplantısı gerçekleştirildiği iddia edildi.
Toplantının Özel'in SZC yayınından daha önce yapıldığı gündeme geldi.
Toplantıda Özel'in, parti mensuplarının adaylık konusunda sessiz kalması ve tartışmalara ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınması yönünde talimat verdiği kaydedildi. Özel'in adaylığına karşı çıkan parti içi isimlerin durumunun da ele alındığı görüşmede, sürecin sakin yürütülmesi ve tartışmaların büyütülmemesi mesajı iletildi.