Siyasette "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, yeni gelişmeler adaylık tartışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı son açıklamalarla kendi adaylığına yeşil ışık yaktı.

Eski ve yeni CHP arasındaki tartışmalar sürerken, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mevcut durumu ile CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tutumu sonrası gözler Özgür Özel'e çevrildi.

Özgür Özel itirafı bastı