İKİNCİ SENARYO: NETANYAHU'NUN İKTİDARI KORUMA HAMLESİ

İkinci senaryoya göre soykırımcı Netanyahu, aşırı sağcı partilerin desteğini arkasına alarak 61 sandalyeye ulaşmayı ve mevcut koalisyon yapısını sürdürmeyi deneyebilir.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bölgedeki gerilimin ve çatışma ortamının süreceği değerlendiriliyor.

ARAP PARTİLERİNİN KİLİT ROLÜ

Üçüncü senaryoda ise Arap milletvekillerinin tutumu belirleyici oluyor. Eizenkot'un, Arap partilerinin dışarıdan vereceği destekle ya da güven oylamasında çekimser kalmaları formülüyle azınlık veya dışarıdan destekli bir hükümet kurmayı deneyebileceği belirtiliyor.

DÖRDÜNCÜ SENARYO: BİRLİK HÜKÜMETİ İHTİMALİ

Dördüncü senaryo, siyasi kilitlenmeyi aşmak amacıyla geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasını kapsıyor. Bu formüle göre Netanyahu ve Eizenkot aynı kabinede buluşabilir, hatta başbakanlık görevi dönüşümlü olarak yürütülebilir. Ancak Eizenkot'un bu ortaklığa mesafeli yaklaşması nedeniyle ihtimal zayıf görülüyor.