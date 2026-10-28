İsrail'de seçim sonrası kilitlenme! Netanyahu ve muhalefeti bekleyen 5 senaryo: Hepsi kriz!
İsrail'de düzenlenen genel seçimlerde soykırımcı Binyamin Netanyahu koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, yüzde 77,7’lik rekor katılıma rağmen hiçbir blok 120 sandalyeli mecliste 61 kişilik çoğunluğu sağlayamadı. Netanyahu'nun sağ bloğunun yaklaşık 54, Gadi Eizenkot'un başını çektiği muhalefetin ise 47-49 sandalyede kaldığı seçim sonucunda 17-19 sandalye kazanan Arap partileri kilit konuma yükseldi. Seçim sonuçlarına göre 5 olası senaryonun tamamı derin görüş ayrılıklarına takılırken, sandıktan çıkan tablo Tel Aviv yönetimini kaçınılmaz bir siyasi kilitlenme ve istikrarsızlık krizine sürüklüyor...
Gazze'de soykırım suçu işleyen Binyamin Netanyahu 7 Ekim 2023'ten sonra girdiği ilk seçimde koltuğu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
İsrail'de 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayımı devam ederken, 120 sandalyeli mecliste hiçbir blok hükümet kurmak için gereken 61 çoğunluğa ulaşamadı. Katılım oranının yüzde 77,7 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı seçimlerde, Binyamin Netanyahu'nun sağ bloğu yaklaşık 54 sandalye elde ederken, Gadi Eizenkot'un muhalefet bloğu 47-49 sandalye civarında kaldı. 17-19 sandalye kazanan Arap partileri ise kilit konumda yer alıyor.İsrail'de çöküş: Masada 5 senaryo
İSRAİL'İ BEKLEYEN 5 SENARYO
Uluslararası alanda yalnızlaşan Tel Aviv yönetiminde sandıktan çıkan tablo derin bir siyasi tıkanıklığı beraberinde getirirken, ülkenin önünde duran beş olası senaryo da krize kapı açıyor...
İLK SENARYO: MUHALEFETİN KOALİSYON ARAYIŞI
İlk senaryo, muhalefet lideri Gadi Eizenkot'un hükümeti kurma girişimini öngörüyor. Eizenkot'un Naftali Bennett, Avigdor Lieberman ve Yair Golan'ın partileriyle koalisyon oluşturması ihtimali masada duruyor. Ancak olası ortaklar arasındaki derin görüş ayrılıkları bu seçeneğin önünde engel oluşturuyor.
Eizenkot yaptığı açıklamada, "Başarısızlık koalisyonu halkın güvenini kaybetti. İsrail halkı, Netanyahu'nun İsrail başbakanı olarak görev süresinin devamı karşısında oy kullandı." ifadeleri dikkat çekiyor.
İKİNCİ SENARYO: NETANYAHU'NUN İKTİDARI KORUMA HAMLESİ
İkinci senaryoya göre soykırımcı Netanyahu, aşırı sağcı partilerin desteğini arkasına alarak 61 sandalyeye ulaşmayı ve mevcut koalisyon yapısını sürdürmeyi deneyebilir.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bölgedeki gerilimin ve çatışma ortamının süreceği değerlendiriliyor.
ARAP PARTİLERİNİN KİLİT ROLÜ
Üçüncü senaryoda ise Arap milletvekillerinin tutumu belirleyici oluyor. Eizenkot'un, Arap partilerinin dışarıdan vereceği destekle ya da güven oylamasında çekimser kalmaları formülüyle azınlık veya dışarıdan destekli bir hükümet kurmayı deneyebileceği belirtiliyor.
DÖRDÜNCÜ SENARYO: BİRLİK HÜKÜMETİ İHTİMALİ
Dördüncü senaryo, siyasi kilitlenmeyi aşmak amacıyla geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasını kapsıyor. Bu formüle göre Netanyahu ve Eizenkot aynı kabinede buluşabilir, hatta başbakanlık görevi dönüşümlü olarak yürütülebilir. Ancak Eizenkot'un bu ortaklığa mesafeli yaklaşması nedeniyle ihtimal zayıf görülüyor.
YENİDEN SEÇİM ÇIKMAZI
Beşinci ve son senaryo ise koalisyon görüşmelerinden uzlaşı çıkmaması durumunda meclisin feshedilmesiyle ülkenin yeniden sandığa gitmesi ihtimali.
Bu süreçte Netanyahu, yeni bir hükümet kurulana kadar geçici başbakanlık görevini sürdürmeye devam edecek.
SONUÇ HER TÜRLÜ KRİZ
Tabloya göre hiçbir bloğun mecliste çoğunluğu sağlayamaması ve partiler arasındaki keskin görüş ayrılıkları, masadaki tüm alternatiflerin yeni bir siyasi çıkmaza ve istikrarsızlığa açılmasına neden oluyor. Uzlaşı zemininden uzak bu tablo, İsrail'i ya yeni bir erken seçim girdabına ya da uzun sürecek bir yönetilebilirlik krizine sürüklüyor.
İsrailli gazeteciden siyonist basına tepki
Google ve Apple'a milyonluk ceza!