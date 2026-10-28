Jülide Kural Kadir İnanır'ın ölümünün ardından çıkan iddialara isyan etti: "25 Rolex saat iddiası tamamen uydurma"
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündemden düşmeyen miras ve vasiyet tartışmalarına hayat arkadaşı Jülide Kural son noktayı koydu. Kural, sanatçının 2015'te evi, 2022'de ise tüm mal varlığı ile isim haklarını resmi rapor ve noter huzurunda kendisine vasiyet ettiğini belirterek servet iddialarını yalanladı.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mal varlığına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken, hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Uzun süredir sessizliğini koruyan Kural, İnanır'ın mirası, servet iddiaları ve vasiyetnamenin hazırlanma süreci hakkında kamuoyuna yazılı açıklamada bulundu.
"25 ROLEX SAAT İDDİASI TAMAMEN UYDURMA"
Kadir İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu yönündeki iddiaları reddeden Jülide Kural, sanatçının mal varlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettiğim gerçek dışı iddialar ve kişilik haklarıma yönelik sistematik saldırılar karşısında artık bazı gerçekleri açıklama gereği duyuyorum. Öncelikle, Kadir İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değildir. Mal varlığı, birlikte yaşadığımız evimizden, eski üç otomobilden ve bankadaki bir miktar birikiminden ibarettir. Kurbağa koleksiyonu ise maddi değil, manevi değeri olan küçük eşyalardan oluşmaktadır. Sözü edilen 25 Rolex saat ve benzeri iddialar tamamen uydurmadır."
VASİYETİN AYRINTILARINI İLK KEZ ANLATTI
T24'e konuşan Kural, Kadir İnanır'ın 2015 yılında birlikte yaşadıkları evi, 2022 yılında ise tüm mal varlığını ve isim haklarını kendisine vasiyet ettiğini belirtti. Vasiyetnamenin hazırlanma sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"2015 yılında birlikte yaşadığımız evi, 2022 yılında ise tüm mal varlığını ve isim haklarını bana vasiyet etmiştir. Son vasiyetnamesi, aynı gün alınan devlet hastanesi raporuyla, noter ve iki tanık huzurunda düzenlenmiştir. Yaşamı boyunca kimsenin iradesine teslim olmayan Kadir İnanır'ın, ölümünden sonra da özgür iradesine saygı gösterilmelidir."
"EVLENMEYE SICAK BAKMAYAN BENDİM"
Kadir İnanır ile ilişkilerinin hukuki bir statüden çok sevgi ve güven üzerine kurulduğunu vurgulayan Jülide Kural, evlilik konusundaki tercihini de anlattı:
"Oysa ben yaşamım boyunca emeğiyle var olmuş, ekonomik bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumuş bir kadınım. Evlenmeye sıcak bakmayan bendim çünkü Kadir'le birlikteliğimizin gücü hukuki bir statüden değil, sevgimizden, güvenimizden ve ortak hayat irademizden geliyordu. Kadir İnanır, yaşamı boyunca ilkelerinden ödün vermeyen, inandığı değerleri kararlılıkla savunan, sözünün ve kararlarının arkasında duran, iradesini hiçbir koşulda başkalarına teslim etmeyen bir insandı."
"YILLARCA DESTEK VERDİĞİ BAZI KİŞİLER..."
İnanır'ın geçmişte maddi ve manevi destek verdiği bazı kişilerin, sanatçının sağlık sorunları nedeniyle bu yardımları sonlandırmasını kabullenemediğini öne süren Kural, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yıllarca maddi ve manevi destek verdiği bazı kişilerin, Kadir'in sağlık sorunları nedeniyle bu yardımları sonlandırmasını kabullenememeleri ve bugün gerçek dışı iddialarla ortaya çıkmaları düşündürücüdür. Hayatımızda yıllarca bulunmayan insanların, onun hastalığı ve ölümünün ardından söz sahibi olmaya çalışmalarını kabul etmiyorum."
"AĞIR BİR PSİKOLOJİK ŞİDDET"
Yaşadığı kaybın ardından özel hayatının da tartışma konusu yapıldığını belirten Jülide Kural, kendisine yönelik tutumları sert sözlerle eleştirdi:
"Kadir'i kaybettikten sonra yaşadığım büyük acının, hatta ayakta kalabilmek için yaptığım kısa bir sağlık merkezi ziyaretinin bile tartışma konusu yapılması, şahsıma yönelik ağır bir psikolojik şiddetin açık göstergesidir. Bu tutum, aynı zamanda gelinen noktanın insani ve ahlaki yoksunluk boyutunu da gözler önüne sermektedir. Kimsenin benim emeğimi, kişiliğimi, bağımsız kadın kimliğimi ve Kadir'le kurduğumuz hayatı kendi çıkarlarına uygun bir hikâyeye dönüştürme hakkı yoktur. Ben yalnızca kendi onurumu değil, yirmi yılı aşkın bir sevginin, emeğin ve ortak yaşamın hakikatini savunuyorum."
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU
Kural, kendisine yönelik gerçek dışı beyanlar ve kişilik haklarını ihlal eden girişimler karşısında hukuki yollara başvuracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonraki süreçte, şahsıma yönelik gerçek dışı beyanlar ve kişilik haklarımı ihlal eden tüm girişimler karşısında gerekli hukuki süreçler, avukatım Bişar Alinak tarafından başlatılacaktır."
"AH KADİR, SEN GİDELİ DÜNYA FENA"
Jülide Kural, açıklamasını Kadir İnanır ile birbirlerine verdikleri sözü hatırlatarak duygusal ifadelerle tamamladı:
"Kamuoyunun bilgisine sunarım Kadir'le birbirimize verdiğimiz bir söz vardı: 'Her ne olursa olsun mutlaka ayağa kalkacağız. Bütün onurlu insanlar gibi.' Bugün de o söze sadık kalmaya çalışıyorum. Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!"