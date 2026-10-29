AFAD koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır." dedi.

Bakan Çiftçi açıklamasında, "Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler için bir uyarı da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü ülkenin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yurt genelinde de yağış bekleniyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)

29 EKİM'DE DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT

Saatlik tahmin, İstanbul'da 29 Ekim boyunca yağış ihtimalinin devam ettiğini gösteriyor. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve açık hava programlarına katılacakların yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Özellikle öğleden sonra rüzgârın hızlanması ve sıcaklığın akşam saatlerinden itibaren düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde termometrelerin 15 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

YURT GENELİNDE İSE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yurt genelinde ise 29 Ekim'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısı, Muğla çevreleri, Antalya-Mersin-Adana hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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