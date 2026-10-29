29 Ekim hava durumu: İstanbul'da sarı alarm: Hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul ve yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da yağmur gün boyunca sürecek, sıcaklık 14-17 derece arasında seyredecek. Yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Antalya, Mersin ve Adana’nın bazı kesimlerinde yağışın yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da yağmur saat kaça kadar sürecek, hangi illerde kuvvetli yağış görülecek?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da dışarı çıkacak milyonların gözü hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik tahminine göre kentte yağış gün boyunca etkili olacak.
Sıcaklık 14 ila 17 derece arasında seyrederken, öğleden sonra rüzgârın maksimum hızı 37 kilometreye kadar çıkacak. Yurt genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bazı bölgelerde yağışın kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur saat kaça kadar sürecek? 29 Ekim'de hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor? İşte İstanbul için saatlik tahmin ve yurt genelinde hava durumu...
İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE YAĞMUR SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji'nin saatlik tahminine göre İstanbul'da yağış yalnızca sabah saatleriyle sınırlı kalmayacak.
03.00-06.00 arasında yağış beklenirken sıcaklığın 14 derece olması tahmin ediliyor. Sabah 06.00-09.00 arasında termometreler 16 dereceyi gösterecek ve yağış etkisini sürdürecek.
09.00-12.00 ile 12.00-15.00 saatleri arasında sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Buna rağmen yağışlı hava devam edecek.
Öğleden sonra ve akşam saatlerinde de tablo değişmeyecek. 15.00-18.00 ve 18.00-21.00 arasında sıcaklık 16 derece seviyesinde kalırken gece 21.00-24.00 arasında 15 dereceye gerileyecek.
Saatlik tahmine göre İstanbul'da yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
ÖĞLEDEN SONRA RÜZGÂR HIZLANACAK
29 Ekim'de İstanbul'da yalnızca yağmur değil, rüzgâr da dikkat çekiyor.
Sabah saatlerinde ortalama 14-15 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgâr, öğleden sonra kuvvetlenecek. 15.00-18.00 saatleri arasında ortalama rüzgâr hızı 21 kilometreye ulaşırken maksimum hızın 37 kilometreyi bulması bekleniyor.
18.00-21.00 arasında da maksimum rüzgâr hızının 37 kilometre seviyesinde olması tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde ise maksimum rüzgâr hızının 36 kilometre civarında seyretmesi bekleniyor.
NEM YÜZDE 96'YA KADAR ÇIKIYOR
Kentte gün boyunca yüksek nem de etkili olacak.
Meteoroloji verilerine göre nem oranı 03.00-06.00 saatlerinde yüzde 96'ya kadar çıkacak. Sabah saatlerinde yüzde 95 olan nem, öğle saatlerinde yüzde 88'e kadar gerilese de öğleden sonra yeniden yüzde 92 seviyelerine yükselecek.
İSTANBUL'DA SAAT SAAT 29 EKİM HAVA DURUMU
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Kuvvetli yağış beklenen bölgeler için bir uyarı da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü ülkenin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Bakan Çiftçi açıklamasında, "Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
AFAD koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır." dedi.
29 EKİM'DE DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT
Saatlik tahmin, İstanbul'da 29 Ekim boyunca yağış ihtimalinin devam ettiğini gösteriyor. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve açık hava programlarına katılacakların yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
Özellikle öğleden sonra rüzgârın hızlanması ve sıcaklığın akşam saatlerinden itibaren düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde termometrelerin 15 dereceyi göstermesi öngörülüyor.
YURT GENELİNDE İSE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Yurt genelinde ise 29 Ekim'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısı, Muğla çevreleri, Antalya-Mersin-Adana hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.