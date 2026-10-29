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29 Ekim hava durumu: İstanbul'da sarı alarm: Hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul ve yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da yağmur gün boyunca sürecek, sıcaklık 14-17 derece arasında seyredecek. Yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Antalya, Mersin ve Adana’nın bazı kesimlerinde yağışın yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da yağmur saat kaça kadar sürecek, hangi illerde kuvvetli yağış görülecek?

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29 Ekim hava durumu: İstanbul'da sarı alarm: Hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da dışarı çıkacak milyonların gözü hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik tahminine göre kentte yağış gün boyunca etkili olacak.

Sıcaklık 14 ila 17 derece arasında seyrederken, öğleden sonra rüzgârın maksimum hızı 37 kilometreye kadar çıkacak. Yurt genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bazı bölgelerde yağışın kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur saat kaça kadar sürecek? 29 Ekim'de hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor? İşte İstanbul için saatlik tahmin ve yurt genelinde hava durumu...

İşte İstanbul ve yurt genelinde hava durum tahminleri ( Foto: Takvim Foto Arşiv)İşte İstanbul ve yurt genelinde hava durum tahminleri ( Foto: Takvim Foto Arşiv)

İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE YAĞMUR SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin saatlik tahminine göre İstanbul'da yağış yalnızca sabah saatleriyle sınırlı kalmayacak.

03.00-06.00 arasında yağış beklenirken sıcaklığın 14 derece olması tahmin ediliyor. Sabah 06.00-09.00 arasında termometreler 16 dereceyi gösterecek ve yağış etkisini sürdürecek.

09.00-12.00 ile 12.00-15.00 saatleri arasında sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Buna rağmen yağışlı hava devam edecek.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde de tablo değişmeyecek. 15.00-18.00 ve 18.00-21.00 arasında sıcaklık 16 derece seviyesinde kalırken gece 21.00-24.00 arasında 15 dereceye gerileyecek.

Saatlik tahmine göre İstanbul'da yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağış etkili olacak (Foto: Takvim Foto Arşiv)İstanbul'da yağış etkili olacak (Foto: Takvim Foto Arşiv)

ÖĞLEDEN SONRA RÜZGÂR HIZLANACAK

29 Ekim'de İstanbul'da yalnızca yağmur değil, rüzgâr da dikkat çekiyor.

Sabah saatlerinde ortalama 14-15 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgâr, öğleden sonra kuvvetlenecek. 15.00-18.00 saatleri arasında ortalama rüzgâr hızı 21 kilometreye ulaşırken maksimum hızın 37 kilometreyi bulması bekleniyor.

18.00-21.00 arasında da maksimum rüzgâr hızının 37 kilometre seviyesinde olması tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde ise maksimum rüzgâr hızının 36 kilometre civarında seyretmesi bekleniyor.

NEM YÜZDE 96'YA KADAR ÇIKIYOR

Kentte gün boyunca yüksek nem de etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre nem oranı 03.00-06.00 saatlerinde yüzde 96'ya kadar çıkacak. Sabah saatlerinde yüzde 95 olan nem, öğle saatlerinde yüzde 88'e kadar gerilese de öğleden sonra yeniden yüzde 92 seviyelerine yükselecek.

İSTANBUL'DA SAAT SAAT 29 EKİM HAVA DURUMU

Bilgi
Değer
Saat
03.00-06.00
Hava durumu
Yağışlı
Sıcaklık
14 derece
Nem
yüzde 96
Ortalama rüzgâr
15 km/sa
Maksimum rüzgâr
33 km/sa
Hava Durumu Bilgisi
Değer
06.00-09.00
Yağışlı, 16 derece
Nem
yüzde 95
Ortalama rüzgâr
15 km/sa
Maksimum rüzgâr
31 km/sa
Hava Durumu
Değer
09.00-12.00
Yağışlı, 17 derece
Nem
yüzde 91
Ortalama rüzgâr
14 km/sa
Maksimum rüzgâr
28 km/sa
Hava Durumu
Değer
12.00-15.00
Yağışlı, 17 derece
Nem
yüzde 88
Ortalama rüzgâr
18 km/sa
Maksimum rüzgâr
35 km/sa
Hava Durumu Bilgisi
Değer
15.00-18.00
Yağışlı, 16 derece
Nem
yüzde 92
Ortalama rüzgâr
21 km/sa
Maksimum rüzgâr
37 km/sa
Hava Durumu Bilgisi
Değer
18.00-21.00
Yağışlı, 16 derece
Nem
yüzde 92
Ortalama rüzgâr
20 km/sa
Maksimum rüzgâr
37 km/sa
Bilgi
Değer
21.00-24.00
Yağışlı, 15 derece
Nem
yüzde 92
Ortalama rüzgâr
19 km/sa
Maksimum rüzgâr
36 km/sa

Bakan Çiftçi konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu (Foto: Sosyal medya)Bakan Çiftçi konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu (Foto: Sosyal medya)

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler için bir uyarı da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü ülkenin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Bakan Çiftçi açıklamasında, "Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AFAD koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır." dedi.

Yurt genelinde de yağış bekleniyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)Yurt genelinde de yağış bekleniyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)

29 EKİM'DE DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT

Saatlik tahmin, İstanbul'da 29 Ekim boyunca yağış ihtimalinin devam ettiğini gösteriyor. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve açık hava programlarına katılacakların yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Özellikle öğleden sonra rüzgârın hızlanması ve sıcaklığın akşam saatlerinden itibaren düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde termometrelerin 15 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

YURT GENELİNDE İSE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yurt genelinde ise 29 Ekim'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısı, Muğla çevreleri, Antalya-Mersin-Adana hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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