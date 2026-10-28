Tartışmaya dahil olan ve Gözde ile aynı odada kaldığını belirten Feyzanur, genç yarışmacının "Akrabalarım ve eşim dostum sözünü çiğnedi demesinler diye Fatih'in yüzünden teklifi reddedip düşük parayla gittim" dediğini aktardı. Esra Erol, 42 bölümdür sessizliğini koruyan Feyzanur'u bu çıkışı nedeniyle tebrik etti. Suçlamaları reddeden 37 yaşındaki Fatih ise hayatı boyunca söylediği her sözün arkasında durduğunu belirterek Mete Kökçü'ye tablosunun iyi olduğunu söylediğini savundu. Kökçü ise Fatih'in sözleriyle hareket etmeyeceğini ve kendi bildiği yoldan gideceğini dile getirdi.

15 NUMARALI KUTUDA "KIRMIZI" GERİLİMİ VE STRATEJİ TARTIŞMASI Mete Kökçü'nün 15 numaralı kutuda oturan Fatih'e gelmesiyle stüdyodaki gerilim yeniden tırmandı. Yarışmacılardan Zeynel, Fatih'in 21 yarışmacıyı tek başına idare etmeye çalıştığını öne sürdü. İki bölüm önce yarışan Firdevs'in adını anan Fatih, Firdevs'in korkudan kendisine danışmak istediğini ancak ona dönüp bakmadığını söyledi. Mustafa ise Firdevs kırmızı kutu açtıkça Fatih'in yüzünün güldüğünü ve bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti. Kişisel tartışmaları nedeniyle Firdevs'in kırmızı açmasına güldüğünü ve bundan pişman olmadığını açıkça dile getiren Fatih'e, Murat "Arsız güçlü olunca haklıyı sustururmuş" sözleriyle tepki gösterdi.

Kutu açılımları sürerken tartışma bu kez strateji değişikliği üzerinden devam etti. Fatih, Mete Kökçü'yü asıl manipüle edenin karşı grup olduğunu ve kırmızı kutular açılınca Kökçü'ye strateji değiştirmesini söylediklerini iddia etti. İddialara sert çıkan Ecem ve Mustafa, kimsenin stratejiye karışmadığını, Mete Kökçü'nün yalnızca eşi Sakine Hanım'ın söylediği rakamlarda değişiklik yaptığını ve bu kutulardan birinin mavi, diğerinin kırmızı çıktığını açıkladı. Gerginliği yumuşatmak isteyen Ömer'in "Can dostum Fatih Yakıcı'ya karşı yapmış olduğunuz olumsuz eleştirileri şiddetle kınıyorum" çıkışı stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

SON TURDA MİLYONLUK TABLO: 1 MİLYON 190 BİN TL'YE "VARIM" DEDİ Stüdyodaki tüm tartışmalara rağmen soğukkanlılığını koruyan Mete Kökçü, 7. ve son tura kadar 250 bin TL ile 3 milyon TL'lik kutuları para ağacında tutmayı başardı. Yarışmanın karar anında öne çıkan rakamlar şöyle şekillendi: