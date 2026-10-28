Var Mısın Yok Musun'da 3 milyonluk son tur: Tüm birikimini kaybeden Mete Kökçü bankanın teklifini kabul etti mi?
64 yaşındaki Mete Kökçü, dolandırılarak kaybettiği birikimini çocukları için yeniden kazanmak amacıyla katıldığı Var Mısın Yok Musun'da büyük heyecan yaşadı. Stüdyodaki manipülasyon tartışmalarına rağmen stratejisini koruyan Kökçü, bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.
Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde, dolandırılıp tüm birikimini kaybettikten sonra çocuklarına destek olmak için yarışmaya katılan 64 yaşındaki Mete Kökçü yarıştı. Stüdyodaki sert manipülasyon tartışmalarına rağmen stratejisini koruyan ve son tura 3 milyon TL'lik kutuyla giren Kökçü, bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan büyük ödülle ayrıldı.
DOLANDIRILIP TÜM BİRİKİMİNİ KAYBETTİ, ÇOCUKLARI İÇİN YARIŞTI
26 Ocak 1960'ta Amasya'da doğan ve 4 yaşında ailesiyle İstanbul'a taşınan Mete Kökçü, genç yaşta eğitimini bırakarak makine kalıp sektöründe çalışma hayatına atıldı. Zamanla kendi işini kuran ve yıllarca aynı sektörde emek veren iki çocuk babası Kökçü, işini devretme sürecinde dolandırılarak hayatının en büyük kırılma noktasını yaşadı. Yılların birikimini bir anda kaybeden yarışmacı, çocuklarına yeniden destek olabilmek ve kaybettiklerini geri kazanmak amacıyla Var Mısın Yok Musun koltuğuna oturdu.
STÜDYODA "MANİPÜLASYON" KAVGASI: ESKİ DEFTERLER AÇILDI
Yarışmanın ilerleyen turlarında kutu seçimleri devam ederken, yarışmacılardan Fatih ile diğer yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi. Mustafa, 26 Ağustos 2024 tarihli yayında yarışan Gözde'yi hatırlatarak Fatih'in sözleriyle yarışmacıları psikolojik baskı altına aldığını savundu. O yayında Fatih'in "Gerçekten eğlenmeye mi geldin, parayı şu an istiyor musun göreceğiz" sözleri üzerine Gözde'nin teklifi reddettiğini ve kutusundan 25 bin TL indirim kuponu çıkınca eli boş döndüğünü belirten Mustafa, Mete Kökçü'nün de benzer şekilde etkilenebileceği uyarısında bulundu.
Tartışmaya dahil olan ve Gözde ile aynı odada kaldığını belirten Feyzanur, genç yarışmacının "Akrabalarım ve eşim dostum sözünü çiğnedi demesinler diye Fatih'in yüzünden teklifi reddedip düşük parayla gittim" dediğini aktardı. Esra Erol, 42 bölümdür sessizliğini koruyan Feyzanur'u bu çıkışı nedeniyle tebrik etti. Suçlamaları reddeden 37 yaşındaki Fatih ise hayatı boyunca söylediği her sözün arkasında durduğunu belirterek Mete Kökçü'ye tablosunun iyi olduğunu söylediğini savundu. Kökçü ise Fatih'in sözleriyle hareket etmeyeceğini ve kendi bildiği yoldan gideceğini dile getirdi.
15 NUMARALI KUTUDA "KIRMIZI" GERİLİMİ VE STRATEJİ TARTIŞMASI
Mete Kökçü'nün 15 numaralı kutuda oturan Fatih'e gelmesiyle stüdyodaki gerilim yeniden tırmandı. Yarışmacılardan Zeynel, Fatih'in 21 yarışmacıyı tek başına idare etmeye çalıştığını öne sürdü. İki bölüm önce yarışan Firdevs'in adını anan Fatih, Firdevs'in korkudan kendisine danışmak istediğini ancak ona dönüp bakmadığını söyledi. Mustafa ise Firdevs kırmızı kutu açtıkça Fatih'in yüzünün güldüğünü ve bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti. Kişisel tartışmaları nedeniyle Firdevs'in kırmızı açmasına güldüğünü ve bundan pişman olmadığını açıkça dile getiren Fatih'e, Murat "Arsız güçlü olunca haklıyı sustururmuş" sözleriyle tepki gösterdi.
Kutu açılımları sürerken tartışma bu kez strateji değişikliği üzerinden devam etti. Fatih, Mete Kökçü'yü asıl manipüle edenin karşı grup olduğunu ve kırmızı kutular açılınca Kökçü'ye strateji değiştirmesini söylediklerini iddia etti. İddialara sert çıkan Ecem ve Mustafa, kimsenin stratejiye karışmadığını, Mete Kökçü'nün yalnızca eşi Sakine Hanım'ın söylediği rakamlarda değişiklik yaptığını ve bu kutulardan birinin mavi, diğerinin kırmızı çıktığını açıkladı. Gerginliği yumuşatmak isteyen Ömer'in "Can dostum Fatih Yakıcı'ya karşı yapmış olduğunuz olumsuz eleştirileri şiddetle kınıyorum" çıkışı stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
SON TURDA MİLYONLUK TABLO: 1 MİLYON 190 BİN TL'YE "VARIM" DEDİ
Stüdyodaki tüm tartışmalara rağmen soğukkanlılığını koruyan Mete Kökçü, 7. ve son tura kadar 250 bin TL ile 3 milyon TL'lik kutuları para ağacında tutmayı başardı. Yarışmanın karar anında öne çıkan rakamlar şöyle şekillendi:
- Son tura kalan büyük kutular: 250.000 TL ve 3.000.000 TL
- Yarışmaya başlangıç teklifi: 75.000 TL
- Bankanın 7. ve son teklifi: 1.190.000 TL
Son teklifin ardından söz alan Zeynel ve Laura, Kökçü'nün kutusunda 3 milyon TL olduğunu düşünerek kutusuna gitmesi yönünde görüş bildirdi. Murat ve Mustafa ise teklifin çok iyi olduğunu belirterek parayı alıp gitmesini tavsiye etti. Hande'nin işaretiyle Kökçü'nün kendi masasında oturan tüm yarışmacılar hep bir ağızdan "Al git!" diye bağırdı.
Karar öncesi eşi Sakine Hanım'a dönen ve ikisinin de heyecandan içlerinden hiçbir his geçmediğini belirterek gülümseyen Mete Kökçü, kısa bir düşüncenin ardından butona basarak "Varım" dedi. Kökçü, 1 milyon 190 bin TL'lik ödülü kazanarak yarışmayı noktaladı.
(Haberde yer alan görseller atv ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)