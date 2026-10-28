THY'den 29 Ekim kampanyası: Uçak biletleri 1.699 TL'den başlıyor!
Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yurt içi uçak bileti kampanyasını duyurdu. İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı tek yön direkt uçuşlarda geçerli kampanya kapsamında bilet fiyatları 1.699 TL’den başlayacak. Toplam 115 bin koltuğun satışa sunulduğu kampanyada indirimli biletler 28-30 Ekim 2026 tarihleri arasında satın alınabilecek. Peki, THY indirimli uçak bileti kampanyası hangi tarihlerde geçerli, biletler nasıl alınacak? İşte kampanyanın tüm detayları…
THY'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu.
THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NE ZAMAN?
THY'nin internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre kampanyalı biletler, 28 Ekim 2026-30 Ekim 2026 tarihleri arasında satın alınabilecek. İndirimli fiyatlar, 1 Aralık 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
Ancak kampanya, 21 Ocak-8 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanmayacak.
THY UÇAK BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Kampanya kapsamında İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, THY tarafından gerçekleştirilen yurt içi direkt uçuşlarda üç farklı ücret sınıfı sunuluyor.
Belirtilen fiyatlar tek yön uçuşlar için geçerli olup tüm vergi ve harçları içeriyor. Kampanya kapsamında toplam 115 bin koltuk satışa sunulacak.
THY İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini THY'nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden satın alabilecek. Rezervasyon ve biletleme işlemlerinin aynı anda tamamlanması gerekiyor. Yalnızca rezervasyon yapılması, indirimli fiyatın geçerli olması için yeterli olmayacak.
THY KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER?
Kampanya, Türk Hava Yolları Economy Class kapsamında İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yön direkt uçuşlarda geçerli olacak.
Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı veya varışlı uçuşlar, AJet seferleri, ortak uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı uçuşları kampanyaya dahil edilmeyecek.
EcoFly ücret sınıfından alınan kampanyalı biletlerde değişiklik ve iptal hakkı bulunmuyor.
Kampanyalı koltuklar sınırlı sayıda olduğundan indirimli fiyatlar, satış süresi ve koltuk müsaitliğiyle sınırlı olacak.