THY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel uçak bileti kampanyasını duyurdu. (Foto: AA)

THY UÇAK BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Kampanya kapsamında İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, THY tarafından gerçekleştirilen yurt içi direkt uçuşlarda üç farklı ücret sınıfı sunuluyor.

Çıkış Noktaları Varış Noktaları Tek Yön Ecofly Tek Yön Extrafly Tek Yön Primefly İstanbul Türkiye'deki tüm şehirler 1.699 TL 2.099 TL 2.299 TL Türkiye'deki tüm şehirler İstanbul 1.699 TL 2.099 TL 2.299 TL

Belirtilen fiyatlar tek yön uçuşlar için geçerli olup tüm vergi ve harçları içeriyor. Kampanya kapsamında toplam 115 bin koltuk satışa sunulacak.