Kiryat Arba yerleşimcisi olan Tzvika Mor, Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmayı açıkça savunuyor. Ekim ayındaki bir radyo röportajında, Yahudi işgaline direnen Filistin köylerinin elektrik ve sularının kesilmesinin yanı sıra, bu kişilerin ailelerinin sürgün edilmesini ve mülklerine el konulmasını talep etti.

Itamar Eitam

Itamar Eitam - Dini Siyonizm–Zehut

Yedek yarbay olan Itamar Eitam, Gazze'de siviller ile savaşçılar arasındaki ayrımı reddediyor. Temmuz 2024'te verdiği bir röportajda Filistinlileri "kötü" olarak nitelendirdi ve onların sadece barışçıl bir yaşam ile çocukları için eğitim istediklerini inkar etti.

Yonatan Shalev - Birlikte (Yachad)

Soykırım sırasında Gazze'de görev yapmış bir yedek asker olan Shalev, Filistinlilere bir devlet verilmesine karşı çıkılmasını savundu. The Jerusalem Post gazetesine Bennett'in bir Filistin devletine izin vermeyeceğini söyleyerek Filistin toprakları hakkında "İsrail toprağını kimseye devretmeyeceğiz." dedi.