İsrail Meclisi Knesset'te yeni dönem! Ben-Gvir'in sağ kolu da listede
İsrail'de resmi olmayan genel seçim sonuçları kaosa yol açarken değişmeyen tek şey ise meclise toplanan soykırım destekçileri. Seçim sonrası kaos devam ederken Knesset’e girmeye hazırlanan isimlerin skandal görüntüleri ve eylemleri ortaya çıktı. Düğünde Filistinlilere saldırı çağrısı yapan şarkıda dans edenlerden Gazze'ye giren yardımları engellemeye çalışanlara... İşte Knesset'in yeni katilleri...
İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı. "Çift zarf" olarak isimlendirilen oylar hariç sandıkların sayımı tamamlanırken gözler ise İsrail Meclisi Knesset'te hangi isimlerin yer alacağına çevrildi.
KATİLLER KNESSET'E TOPLANIYOR
İsrail'in öngörülen parlamentosunda Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmayı, etnik temizliği ve soykırımı savunan; Gazze'deki Filistinlilerin aç bırakılmasını isteyen ve Filistin devletine karşı çıkan siyasetçiler yer alıyor.
İşte ön sonuçlara göre Knesset'e girmeye veya geri dönmeye hazırlanan siyonistler:
NAZİ HAYRANI SOYKIRIMCI
Hanamel Dorfman - Yahudi Gücü (Otzma Yehudit)
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in eski özel kalem müdürü olan Hanamek Dorfman, aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimci hareketinden geliyor.
Haaretz gazetesi, Dorfman'ın 14 yıl önce, henüz 17 yaşındayken Tel Aviv'de Afrikalı sığınmacılara karşı düzenlenen bir protestoda "Nazilerle ilgili tek sorun, benim kaybeden tarafta olmamdı." şeklinde konuştuğunu hatırlattı.
Middle East Eye ise 2013 yılındaki düğününden görüntülerde Dorfman'ın Filistinlilere saldırı çağrısı yapan şarkılar eşliğinde dans ederken elinde bıçaklar salladığını belirtti.
BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE ÖVGÜ
Yitzhak Wasserlauf - Yahudi Gücü (Otzma Yehudit)
Wasserlauf, Gazze'ye giden askerleri motive etmek amacıyla bebeklerin öldürülmesini öven dini bir metne atıfta bulundu. Jewish News, kaydedilen telefon görüşmesinde kendisinin, bebeklerin yakalanıp taşlara vurulmasına yapılan atıf da dahil olmak üzere 137. Mezmur'dan alıntı yaptığını belgelediğini bildirdi.
FİLİSTİNLİLERE SÜRGÜN TALEBİ
Tzvika Mor - Dini Siyonizm–Zehut
Kiryat Arba yerleşimcisi olan Tzvika Mor, Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmayı açıkça savunuyor. Ekim ayındaki bir radyo röportajında, Yahudi işgaline direnen Filistin köylerinin elektrik ve sularının kesilmesinin yanı sıra, bu kişilerin ailelerinin sürgün edilmesini ve mülklerine el konulmasını talep etti.
Itamar Eitam - Dini Siyonizm–Zehut
Yedek yarbay olan Itamar Eitam, Gazze'de siviller ile savaşçılar arasındaki ayrımı reddediyor. Temmuz 2024'te verdiği bir röportajda Filistinlileri "kötü" olarak nitelendirdi ve onların sadece barışçıl bir yaşam ile çocukları için eğitim istediklerini inkar etti.
Yonatan Shalev - Birlikte (Yachad)
Soykırım sırasında Gazze'de görev yapmış bir yedek asker olan Shalev, Filistinlilere bir devlet verilmesine karşı çıkılmasını savundu. The Jerusalem Post gazetesine Bennett'in bir Filistin devletine izin vermeyeceğini söyleyerek Filistin toprakları hakkında "İsrail toprağını kimseye devretmeyeceğiz." dedi.
Yulia Malinovsky - Evimiz İsrail (Yisrael Beiteinu)
Malinovsky, 22 Ekim'de Gazze'ye giden yardım tırlarını engelleyen eylemcilere katılarak insani yardım sevkiyatının engellenmesini seçim propagandasına dönüştürdü. Bir yandan ablukayı kamuoyuna duyururken diğer yandan Netanyahu hükümetini Filistinli erkekleri, kadınları ve çocukları aç bırakmak yerine beslemekle suçladı.
Matan Kahana - Dürüst (Yashar)
Kahana, Haziran 2022'de Arapları ortadan kaldırıp İsviçre'ye gönderecek varsayımsal bir düğmeye basacağını söyledi. Bu ifade açıkça kitlesel bir etnik temizlik arzusunu dile getiriyordu ve özel olarak Gazze'deki Filistinlilerden ziyade genel olarak Araplara yönelikti.
Merav Ben-Ari - Birlikte (Yachad)
Ekim 2023'teki bir parlamento oturumu sırasında Ben-Ari, Filistinli çocukları kendi çektikleri acılardan dolayı suçladı ve öldürülen İsrailli çocuklarla karşılaştırılmalarını reddetti. Birleşmiş Milletler'in daha sonra yaptığı bir soruşturma, Gazze'deki çocukları hedef alan söylemleri incelerken onun bu açıklamalarına atıfta bulundu.