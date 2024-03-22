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100 milyarlık bayram: Turizme 9 gün tatil dopingi

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bayram tatili döneminde 20 milyon seyahat, 100 milyar liralık ekonomik hacim beklediklerini belirterek, ‘Bu seyahatlerin 2 milyonluk bölümünü doğrudan turizm hareketleri oluşturacak’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
100 milyarlık bayram: Turizme 9 gün tatil dopingi

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Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması turizmciyi sevindirdi. Okullardaki ara tatil de bu döneme denk gelirken, turizmde ciddi hareketlilik beklentisi doğdu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu dönemde memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere 20 milyon civarında seyahat bekliyoruz. Turizm tesislerine giriş sayısının 1.5 milyon düzeyinde olmasını, diğer konaklama türleri de eklenince turistik konaklama sayısının 2 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki memleket, akraba ziyaretleri ile turizm hareketliliğini kapsayan tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin ise 100 milyar lira gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

KÜLTÜR TURLARI GÖZDE
Seyahat acentelerinin yurdun dört bir yanını kapsayan alternatif turlar hazırladığını, Akdeniz Bölgesi'ndeki otellere, doğa ve kültür turlarına ilginin yüksek olduğunu belirten Bağlıkaya, "Kültür turlarında GAP, Karadeniz ve Kapadokya turları öne çıkıyor. Seyahat acentelerimiz 3, 4 ve 5 gecelik turları vatandaşlarımızın beğenilerine sundu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla 6-7 gecelik turlar da talep görmeye başlayacak. Şu anda yoğunluk 3 ve 4 gecelik turlarda" diye konuştu. Bağlıkaya, yurt dışı turlar konusunda en büyük engelin vize sorunu olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle Avrupa ülkelerine gitmek isteyip vize başvurusu reddedilen vatandaşlarımızın vizesiz destinasyonlara yöneldiklerini görüyoruz" dedi.

FİYATLAR 8 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Bağlıkaya, seyahat acentelerinin bayram tatili için yurt içi ve yurt dışı turlarda her bütçeye uygun paketler hazırladığını kaydederek, şöyle konuştu: "Bayramda yurt içinde 3 gecelik otobüslü kültür turlarında kişi başı fiyatlar 8 bin, 5 gecelik turlar ise 11 bin liralardan başlıyor. Uçaklı yurt içi turlarda bu fiyat ortalaması 15 bin liraya yükseliyor. Yurt dışı turlarda fiyatlar kişi başı 400 eurodan başlayıp gidilecek destinasyonun uzaklığına ve ulaşım aracına göre değişiklik gösteriyor. Ortalama tur fiyatı ise bin euro düzeyinde."

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