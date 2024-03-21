SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bir 'dizi' mutluluk

Milano’da bir TV kanalına konuk olan Neslihan Atagül, ayağının tozuyla İstanbul’a geldi. İtalyanlar’ın Türkler’e ve Türk dizilerine hayran olduklarını dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mart 2024 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:01
Bir ’dizi’ mutluluk

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Neslihan Atagül, önceki gece Ataşehir'de bir tiyatro oyunundan çıkarken görüntülendi. Gazeteciler ile çıkışta sohbet eden Atagül, Milano'da katıldığı TV programı ve sonrasında yaptığı tatili hakkında konuştu. Atagül, "Bizi harika ağırladılar. Hem iş hem de ziyaret oldu. Biraz çalıştık biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. "Talk Show" programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik. Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu da beni memnun ediyor. Bence diğer oyuncu arkadaşlarım da bu durumdan gururlanıyordur. Sizler de bizler ile gurur duyuyor musunuz?" diyerek gülümsedi.

ALIŞVERİŞ YAPAMADIM!
İtalya'nın Milano şehrinde keyifli günler geçirdiğini ve güzel yemekler yediğini de söyleyen güzel oyuncu, "Fazla alıveriş yapamadım ama çok güzel yemekler yedim. İtalyan mutfağı sizler de bilirsiniz ki muazzam... Makarna, pizza bizlerin de yaptığı yemekler zaten" diyerek güldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni skandal! Vicdansız kadın 2 kez kaza yerine gidip...
Yargı paketinde iki önemli düzenleme! Bölücülerin dokunulmazlığı ortadan kalkacak
İHH
Memura-emekliye farklı zam: Temmuz zammında hangi formüller var? Ne kadar enflasyon farkı bekleniyor?
Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek
Çalışanlara çifte bayram: Ya tatil ya çift yevmiye! Özel sektörde 9 gün izin formülü...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Fenerbahçe’nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş atak!
Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleri görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelenmişti! Güzel oyuncu o soruyu duyunca sessizliğe büründü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Irak’la ortak harekat merkezi kurulacak
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP’li belediyelerle ilişkisi ne?
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?
SON DAKİKA