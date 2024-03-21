Bir ’dizi’ mutluluk

Neslihan Atagül, önceki gece Ataşehir'de bir tiyatro oyunundan çıkarken görüntülendi. Gazeteciler ile çıkışta sohbet eden Atagül, Milano'da katıldığı TV programı ve sonrasında yaptığı tatili hakkında konuştu. Atagül, "Bizi harika ağırladılar. Hem iş hem de ziyaret oldu. Biraz çalıştık biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. "Talk Show" programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik. Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu da beni memnun ediyor. Bence diğer oyuncu arkadaşlarım da bu durumdan gururlanıyordur. Sizler de bizler ile gurur duyuyor musunuz?" diyerek gülümsedi.

ALIŞVERİŞ YAPAMADIM!

İtalya'nın Milano şehrinde keyifli günler geçirdiğini ve güzel yemekler yediğini de söyleyen güzel oyuncu, "Fazla alıveriş yapamadım ama çok güzel yemekler yedim. İtalyan mutfağı sizler de bilirsiniz ki muazzam... Makarna, pizza bizlerin de yaptığı yemekler zaten" diyerek güldü.