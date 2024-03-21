Abdülkerim Bardakcı Milli Takım’da

Yarın Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız, bu maçın hazırlıklarını dün Riva'da basına kapalı yaptığı idmanla sürdürdü. Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik ağırlıklı çalışma ile devam etti ve son bölümde dar alanda çift kale maç oynandı.

A Milli Takımımız bugün gerçekleştireceği idmanın ardından Macaristan'a hareket edecek. Öte yandan, Galatasaray'daki sakatlığını tam olarak atlatan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı da Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden aday kadrosuna dâhil edildi. Tecrübeli stoper, dün akşam saatlerinde Riva'ya geldi.