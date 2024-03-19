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Oruç sağlıkla güzel

Oruç tutmak, sağlığa sağlık katıyor. Ancak hasta grubundaki vatandaşlar için risk teşkil ediyor. Prof. Dr. Osman Erk, en çok merak edilen soruları cevaplıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Oruç sağlıkla güzel

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On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor. Fakat hastalığı bulunan vatandaşlar açısından riskli görünebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, orucun hastalıklarla ilişkisiyle ilgili en çok merak edilen soruları TAKVİM okuyucuları için cevap veriyor:

KİMLER ORUÇ TUTMAMALI?
Şeker hastaları, dirençli hipertansiyon hastaları, kronik böbrek yetersizliği olan hastalar, kalp yetersizliği olan hastalar, nörolojik hastalığı olan hastalar, kanser tedavisi gören hastalar, ülseri olan ve kanama geçiren hastalar, çocuk, hamile ve emziren kadınların oruç tutmaları sakıncalı olabilir.

ORUÇ ŞEKER VE TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?
Oruç esnasında kan şekeri bir miktar düşebilir ama hipoglisemi sınırlarına varmaz. Sahurda mutlaka dengeli ve yeterli beslenme şarttır. Oruç esnasında çok fazla terleyip su kaybetmedikçe ve efor gerektiren sporlar yapılmadıkça tansiyonda düşüş olmaz. Açlık sırasında yükselen noradrenalin hormonu hem yağ yakar hem de tansiyonun düşmesine engel olur.

ORUÇ ÜLSERİ AZDIRIR MI?
Ülser hastaları sahurdan önce ilaçlarını kullanabilirler ve gün boyu koruma sağlanmış olur. Oruç tutmak ülser ve gastriti alevlendirmez, mide ve barsak kanamasını arttırmaz. Ülser ve gastrite neden olan en sık faktörler H.pylori enfeksiyonu ve antiromatizmal, ağrı kesici ilaçların kullanılmasıdır. Sahurda çok fazla çay, kahve, kola ile birlikte fazla miktarda kafein tüketimi ve çok fazla yemek yemek ülser ve gastritin alevlenmesine neden olabilir.

ORUÇ TUTMAK KİLO ALDIRIR MI?
Oruç tutmak metabolizmayı yavaşlatmaz ve yağ yakımına neden olur. Fakat iftar ve sahur arasında aşırı gıda tüketmek, dengesiz beslenmek, çok fazla rafine karbonhidrat ve rafine yağ tüketmek, tam tersi vücutta yağlanmaya ve kilo alımına neden olabilir. İftar ve sahur arası dönemde kalorilerin %70'ini bitkisel besinlerden, %30'unu organik hayvansal besinlerden gelmesi idealdir.

ŞEKER, HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
İnsülin kullanmak zorunda olan tip 1 şeker hastaları kesinlikle oruç tutmamalıdır. Tip 2 şeker hastası olup, kısa ve uzun etkili insülin tedavisi ve birkaç adet şeker ilacı kullanan hastaların da oruç tutması sakıncalı olabilir. Bir veya iki ilaç kullanarak tansiyonu kontrol altına alınmış olan hastalar doktorlarına danışarak oruç tutabilirler. Diyalize giren böbrek hastalarının oruç tutmamaları gerekir.

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