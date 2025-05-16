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Başkan Erdoğan, Arnavutluk'a gitti: Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Başkan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" temasıyla, Arnavutluk'un ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:09 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:19
Başkan Erdoğan, Arnavutluk’a gitti: Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem

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Türkiye'de Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için barış masası kurulurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.

ARNAVUTLUK ZİYARETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Başkan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" temasıyla, Arnavutluk'un ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor.

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