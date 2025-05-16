Eski CHP’li belediye başkanı Ali Rıza Koç bahçesinde ölü bulundu

Olay, saat 16.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı İnceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Ali Rıza Koç, evinin yanında bulunan avokado bahçesini sulamak için evden ayrıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Eve dönmeyen Koç'u merak eden yakınları, bahçeye çıktıklarında hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Rıza Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Koç'un cansız bedeni cenaze aracı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön incelemenin ardından Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.