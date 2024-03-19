Kırmızı besinler, hastalıklarla savaşıyor!

Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen kırmızı besinler, hastalıklarla da savaşıyor. Diyetisyen Betül Serttaş, bu besinleri şöyle sıralıyor:



KIRMIZI BİBER: Turunçgillere oranla yüksek C vitamini içerir. Metabolizmanın canlılık kazanması için kırmızı biberi günlük beslenmemize bolca eklemekte fayda var.



PANCAR: Potasyum, magnezyum, çinko mineralleri ve A ve C vitaminden zengin yapısı sayesinde pancar, karaciğere olumlu etkisi bulunur. Tokluk sağlar.



KIRMIZI TURP: İdrar yolları enfeksiyonundan korunmada ve kabızlığın giderilmesinde etkilidir.



KIRMIZI ELMA: Kan kolesterolü üzerinde olumlu etkisi vardır. Kabuklu tüketildiğinde bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.



DOMATES: Yüksek likopen içeri kalp damar hastalıklarından korunmada oldukça etkilidir. Ayrıca beyin sağlığı için de son derece önemlidir. Demans gibi pek çok hastalığa iyi gelir.

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